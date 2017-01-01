産業オペレーションビデオメーカー: 生産を効率化

プロフェッショナルな産業トレーニングとマーケティングビデオを迅速に生成。高度なAIを活用して、スクリプトをテキストからビデオに変換し、洗練されたコンテンツを作成します。

潜在顧客や投資家に向けて、あなたの産業オペレーションにおける最先端の革新を紹介する、ダイナミックな60秒のマーケティングビデオを制作してください。スタイリッシュで未来的なビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと、シャープでクリアなボイスオーバー生成を組み合わせて、あなたの「産業オペレーションビデオメーカー」ソリューションが「シネマティック4Kビジュアル」を活用して新しい業界基準を設定する様子を強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員や一般の人々向けに、複雑な製造プロセスを簡単に説明する45秒のエクスプレイナービデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでアニメーション化され、親しみやすいAIアバターが各ステップをフレンドリーで情報豊かなトーンで案内し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して「製造ビデオ制作」のために効果的に物語を構築します。
サンプルプロンプト2
B2Bバイヤーやサプライチェーンパートナーをターゲットにした、製品の品質と運用効率を強調する30秒のプロモーションクリップを開発してください。ビジュアル的には、インパクトのある「モーショングラフィックス」とアップビートでプロフェッショナルなサウンドトラックを特徴とするモダンでテンポの速い美学を目指し、HeyGenの「字幕/キャプション」機能によって生成された簡潔なテキストオーバーレイを通じて重要なメッセージを伝え、「マーケティングビデオ」を強化します。
サンプルプロンプト3
工場労働者や運用スタッフ向けに、新しい安全プロトコルと手続きの更新を詳述する30秒の内部コミュニケーションビデオを生成してください。ビデオは明確で指導的かつプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「AIプレゼンター」機能を活用して重要な情報を直接かつ権威を持って伝え、「トレーニングビデオ」が産業オペレーション全体に効果的に配信されるようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

産業オペレーションビデオメーカーの使い方

産業ビデオ制作を効率化。AIを活用して、運用、安全、製造のためのプロフェッショナルなマーケティングとトレーニングビデオを簡単かつ効率的に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
まず、スクリプトをプラットフォームに直接ドラフトまたは貼り付けます。私たちの**スクリプトからテキストをビデオに変換**する機能により、産業オペレーションに最適化されたダイナミックなビジュアルに簡単に変換できます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なリアルな**AIアバター**から選択してメッセージを強化します。これらのバーチャルホストは、プロフェッショナルなAIプレゼンターを含み、複雑な産業トピックに人間味を加えながら、スクリプトを正確に伝えます。
3
Step 3
テンプレートとブランディングでカスタマイズ
産業コンテンツ用に設計された**カスタマイズ可能なビデオテンプレート**でビデオを調整します。ブランドの色、ロゴ、特定のビジュアルを適用して、製造ビデオ制作全体で一貫したメッセージを確保します。
4
Step 4
最終制作をエクスポート
スクリプト、プレゼンター、ブランディングが整ったら、高品質のビデオをエクスポートします。**ビデオ自動化**を活用して、トレーニング、マーケティング、または運用のウォークスルーに準備されたプロフェッショナルなコンテンツを効率的に生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビデオコンテンツ作成を効率化

.

カスタマイズ可能なAIツールを使用して、安全マニュアルや運用ガイドを含む多様な産業ビデオコンテンツを効率的に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIで産業ビデオ制作をどのように強化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、驚くべきシネマティック4Kビジュアルと魅力的なコンテンツを作成することで、産業ビデオ制作を革新します。私たちのプラットフォームは、AIプレゼンターと多様なAIアバターを活用してスクリプトを生き生きとさせ、複雑な産業概念を理解しやすく共有しやすくします。

ビデオ自動化は製造ビデオの制作にどのように役立ちますか？

HeyGenを使用したビデオ自動化は、魅力的な製造ビデオ制作のスピードを大幅に向上させます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、スクリプトからテキストをビデオに迅速に変換し、従来の制作時間とポストプロダクションに関連するコストを大幅に削減します。

HeyGenのAIアバターは産業オペレーションビデオコンテンツの作成を効率化できますか？

もちろんです。HeyGenのリアルなAIアバターは、産業オペレーションビデオメーカーコンテンツの作成を効率化するのに非常に役立ちます。これらのアバターは、複雑な撮影やタレントの手配を必要とせずに、スクリプトから直接ブランドの一貫したプロフェッショナルな顔を提供します。

HeyGenは産業セクター向けのトレーニングやマーケティングビデオの多様なニーズをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、包括的なトレーニングビデオや影響力のあるマーケティングビデオを含むさまざまな産業アプリケーションをサポートする非常に多用途なAIビデオジェネレーターです。ビデオのローカリゼーションや幅広いカスタマイズ可能なビデオテンプレートなどの機能を備えており、セクター内の異なるオーディエンスや目的に合わせてメッセージを簡単に適応させることができます。