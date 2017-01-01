産業オペレーションビデオジェネレーター: 生産を簡素化
ワークフロー効率を向上させ、プロフェッショナルな産業ビデオを作成します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用して高品質のコンテンツを即座に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
工場環境での新しい安全プロトコルに焦点を当てた90秒の内部トレーニングモジュールを開発し、HR部門やトレーニングマネージャー向けにAI Video For Manufacturing Trainingの価値を示します。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、AIアバターがフレンドリーで指導的なトーンでダイナミックなシーンを提示し、HeyGenのAIアバター機能を利用してパーソナライズされたタッチを加えます。
新しい産業オートメーションシステムのための45秒の製品デモンストレーションビデオを制作し、オートメーション機器の潜在的な購入者やオペレーションマネージャーを対象とします。このビデオは、詳細な機械アニメーションと熱意ある説明的なナレーションを備えたハイテクで洗練されたビジュアル美学を採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に利用して、産業オートメーションビデオメーカーのコア機能を強調する洗練されたプレゼンテーションを行います。
生産ワークフローの重要な更新を発表するための30秒の内部コミュニケーションビデオを設計し、すべての内部従業員とチームリーダーを対象とします。ビジュアルスタイルは直接的で明確であり、重要なポイントを示すシンプルな画面上のテキストを使用し、HeyGenのAIボイスオーバー機能を使用して生成された権威あるが安心感のあるAIボイスオーバーで補完し、ワークフロー効率に関する重要な情報が効果的に伝えられ、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使って産業ビデオ制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、AIアバターを使用してテキストをビデオに変換します。これにより、企業はプロフェッショナルな産業オペレーションビデオを効率的に作成し、スクリプトから最終出力までの生産ワークフローを簡素化します。
HeyGenはビデオ作成のためにどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターや強力なAIボイスオーバー生成を含む高度なAI機能を提供します。これらの機能とスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を組み合わせることで、ユーザーは高品質でプロフェッショナルなビデオコンテンツを簡単に生成できます。
HeyGenはビデオコンテンツの自動化と統合が可能ですか？
はい、HeyGenは大幅なビデオ自動化をサポートしており、コンテンツの即時更新と効率的な生産が可能です。SCORMやMP4としてビデオを簡単にエクスポートして統合し、さまざまなプラットフォームでシームレスに展開できます。
HeyGenはすべてのビデオでブランドの一貫性を確保できますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムテンプレートやブランドの特定のロゴや色を統合する機能を含む包括的なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべてのAI生成ビデオが一貫性のあるプロフェッショナルなブランド外観を維持します。