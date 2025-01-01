製造工場の管理者向けに、産業オートメーションが効率を向上させる様子を紹介する30秒のダイナミックなマーケティングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、工場のフロアシナリオとデータビジュアライゼーションの間をスムーズに移行し、権威あるナレーションで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、生産性の向上とコスト削減についての説得力のあるストーリーを迅速に生成し、ブランドに合ったメッセージを作成します。

ビデオを生成