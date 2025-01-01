産業オートメーションビデオメーカー：コンテンツを拡大

AIアバターを使用して産業ビデオ制作を自動化し、ブランドに合ったビデオを手軽に作成します。

製造工場の管理者向けに、産業オートメーションが効率を向上させる様子を紹介する30秒のダイナミックなマーケティングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、工場のフロアシナリオとデータビジュアライゼーションの間をスムーズに移行し、権威あるナレーションで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、生産性の向上とコスト削減についての説得力のあるストーリーを迅速に生成し、ブランドに合ったメッセージを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員の産業トレーニングを受けるための45秒の説明ビデオを制作し、複雑な機械操作を簡素化します。明るく情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、アニメーション図や画面上のテキストを使用し、親しみやすく励みになる合成音声でサポートします。HeyGenのAIアバターを活用して指示を伝え、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを通じてトレーニングコンテンツを親しみやすく記憶に残るものにします。
サンプルプロンプト2
既存の産業クライアントを対象にした60秒のカスタマーサクセスビデオを開発し、新機能やベストプラクティスを示します。ビジュアルアプローチはクリーンで安心感があり、実用的なデモンストレーションとユーザーの利点に焦点を当て、落ち着いたプロフェッショナルなナレーションで補完されます。HeyGenのナレーション生成を利用して、異なるクライアントセグメント向けに複数のパーソナライズされたビデオで一貫した明確なコミュニケーションを確保します。
サンプルプロンプト3
プロジェクトマネージャー向けに、産業オートメーションの新しいプロセス改善を発表する15秒の迅速な内部更新ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは迅速でエネルギッシュ、かつ要点を押さえたもので、大胆なテキストオーバーレイと関連するストック映像を使用し、直接的で効率的なナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して作成を迅速化し、チームが迅速な情報伝達のためにビデオ制作を拡大できるようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

産業オートメーションビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールを利用して、コンテンツ制作を効率化し、プロフェッショナルでスケーラブルな産業オートメーションビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
プラットフォームにスクリプトを貼り付けることから始めます。AIビデオジェネレーターはテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用し、産業オートメーションビデオの画面上のプレゼンターとして多様なAIアバターから選択できます。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
カスタマイズ可能なビデオテンプレートを選択し、ブランド資産を統合してメッセージを強化します。ブランディングコントロールを利用して、ロゴ、色、フォントを適用し、産業ビデオが一貫してブランドに合ったものになるようにします。
3
Step 3
ナレーションと字幕を生成
スクリプトから直接、複数の言語で自然な合成音声を自動的に生成します。字幕/キャプションを生成して、ビデオのアクセシビリティと視聴者の理解をさらに向上させます。
4
Step 4
自動化されたビデオをエクスポート
ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォーム用に異なるアスペクト比でエクスポートします。ビデオ自動化を活用して、すべてのコミュニケーションチャネルで産業ビデオ制作を効率的に拡大し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

産業マーケティングキャンペーンを加速

産業製品やサービスのための魅力的で高パフォーマンスなビデオ広告とマーケティングコンテンツを迅速に生成し、より大きなリーチとエンゲージメントを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてブランドに合ったビデオを効率的に作成するのを助けますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを活用して、ブランドに合ったビデオを迅速に作成することを可能にします。ロゴ、色、メディアを簡単に追加でき、マーケティングや内部コミュニケーションのために、すべてのビデオがブランドアイデンティティに一致するようにします。

HeyGenのビデオ自動化においてAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオはどのような役割を果たしますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を利用してビデオ自動化を効率化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはリアルなAIプレゼンターと合成音声を使用したプロフェッショナルなビデオを生成し、産業トレーニングや説明ビデオなどのさまざまな用途で制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenはパーソナライズされたダイナミックなコンテンツニーズに対してビデオ制作を拡大できますか？

もちろんです。HeyGenはビデオ制作を拡大するように設計されており、パーソナライズされたビデオやダイナミックなビデオ広告を前例のないペースで生成することができます。この機能はデータ駆動型キャンペーンに最適で、効率的なビデオバージョニングとローカリゼーションを可能にし、多様なオーディエンスにリーチします。

HeyGenを使用してどのような種類の産業オートメーションビデオを作成できますか？

HeyGenは多用途な産業オートメーションビデオメーカーとして、幅広いコンテンツを制作することができます。詳細な産業トレーニングモジュールやカスタマーサクセスビデオから、魅力的なマーケティングビデオや包括的な説明ビデオまで、HeyGenは効果的にメッセージを伝えるのを助けます。