高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、プロセススクリプトを魅力的な説明ビデオに簡単に変換します。
マーケティングチームやプロダクトマネージャー向けに、新しいソフトウェア機能やパーソナライズされた製品デモを紹介するための60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを開発します。ビジュアルの美学は現代的で洗練されており、スムーズなトランジションと統合された画面録画を使用し、明確で権威あるナレーションが補完します。このプレゼンテーションの核心は、HeyGenのAIアバターを使用して重要なメッセージを伝え、一貫性のある魅力的なプレゼンターの存在を確保します。
教育者やeラーニングコンテンツ制作者向けに、科学的な概念や従業員トレーニングモジュールを分解する30秒の指導ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは、動的なホワイトボードアニメーションを模倣し、明確なグラフィックとテキストオーバーレイを使用し、正確で情報豊かな音声説明を提供します。全体のナラティブは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効率的に生成され、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルストーリーに自動的に変換します。
コンテンツクリエイターやデジタルマーケターをターゲットにした15秒のソーシャルメディアリールを制作し、クリエイティブなサービスや製品を宣伝します。ビジュアルスタイルは、テンポが速く、視覚的に印象的で、モバイルデバイスでの迅速な消費に最適化され、トレンディで短い音楽の断片が伴います。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートが、さまざまなプラットフォームでの適応を容易にし、短いバーストで説明ビデオを消化可能にする方法を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenは、豊富なテンプレートとシーンのライブラリを提供することで、魅力的な説明ビデオの制作を簡素化します。ユーザーはAIアバターと音声生成を活用して、独立したプロセス概要ビデオを生き生きとさせ、どんな観客に対しても魅力的でダイナミックなコンテンツを提供します。
HeyGenは、高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、テキストをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。その直感的なプラットフォームは、迅速なカスタマイズと効率的なビデオ編集を可能にし、パーソナライズされた製品デモなど、さまざまなビジネス用途に最適です。
もちろんです。HeyGenは、パーソナライズされた製品デモやその他のコンテンツのための広範なカスタマイズを可能にします。強力なブランディングコントロールを使用して、ロゴや特定の色を組み込むことで、すべてのビデオがソーシャルメディアを含むすべてのプラットフォームで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenは、リアルなAIアバターと音声生成を使用して、スクリプトから直接フルビデオを生成することでビデオ制作を効率化します。このテキスト-to-ビデオ機能は、字幕やアスペクト比のリサイズなどの機能と組み合わせて、コンテンツ制作を効率的かつプラットフォーム全体でアクセス可能にします。