Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、ビデオをアップスケールして驚くべき4K Ultra HDのエクスポート品質を実現する方法を示す45秒のチュートリアルを制作してください。ビデオはプロフェッショナルでモダンなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して生成された自信に満ちた指導的なナレーションで、マーケティング資料の視覚的魅力を向上させる手順を明確に説明します。
日常のユーザーを対象にした30秒のテスティモニアルスタイルのビデオを開発し、ビデオの復元に焦点を当ててください。AI駆動のツールが古い家族のアーカイブからのビデオ映像のノイズを除去する方法を強調します。ビジュアルスタイルは温かさとノスタルジアを呼び起こし、クリアでクリーンな音声と、必要に応じてHeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して関連するBロールで物語を豊かにします。
ビデオグラファーとエディター向けに、独立した明瞭度ビデオメーカーを使用して困難な映像の詳細をシャープにする方法を示す1分間のケーススタディビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは非常に正確で技術的であり、焦点を絞った権威ある音声トラックを使用し、HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して重要な技術的改善とワークフローの効率を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして低品質のビデオを向上させることができますか？
HeyGenは高度なAIビデオエンハンサーを利用して、低品質のビデオを明瞭さを向上させ、詳細をシャープにすることで変換します。このAI駆動のツールは、ビデオアップスケーラーとして効果的に機能し、映像をプロフェッショナルでクリアに見せます。
HeyGenは古いまたはぼやけたビデオ映像を現代の明瞭さに復元できますか？
はい、HeyGenのAI駆動のツールはビデオ復元に優れており、インテリジェントなノイズ除去とぼやけ除去技術を適用して、粒子や動きのぼやけを排除します。また、ビデオを驚くべき4K Ultra HDにアップスケールすることもでき、あなたの大切な思い出に比類のない明瞭さをもたらします。
HeyGenはコンテンツクリエイターがソーシャルメディアコンテンツを改善するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはAI駆動のツールを提供することで、コンテンツクリエイターがビデオの明瞭さと品質を劇的に向上させ、以前は使えなかったクリップを高品質な資産に変えることを可能にします。これにより、ソーシャルメディアコンテンツがプロフェッショナルなビジュアルで際立ち、より多くの視聴者の関心を引きます。
HeyGenはビデオの向上にどのような技術的能力を使用していますか？
HeyGenは、ネイティブ解像度の向上、詳細のシャープ化、ビデオ映像の正確なノイズ除去を行うために、専門のAIモデルを備えたディープラーニングエンジンを使用しています。この高度なAI駆動のツールは、優れた視覚的結果を提供するように最適化されています。