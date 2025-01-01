テクノロジーに精通した起業家を対象に、オンラインビデオエディターを活用して迅速にコンテンツを作成する方法を示す90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、画面録画とアニメーションを使用し、プロフェッショナルで明瞭なナレーションを添えます。このビデオでは、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルに変換する簡単さを特に強調します。

