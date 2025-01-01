インキュベータービデオメーカー: スタートアップビデオを魅力的に作成

リアルなAIアバターを活用して、スタートアップのブランドビデオやピッチを簡単に向上させ、ストーリーを楽に伝えましょう。

テクノロジーに精通した起業家を対象に、オンラインビデオエディターを活用して迅速にコンテンツを作成する方法を示す90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、画面録画とアニメーションを使用し、プロフェッショナルで明瞭なナレーションを添えます。このビデオでは、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルに変換する簡単さを特に強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
スタートアップの創業者やマーケティングチーム向けに、新しいドラッグ＆ドロップエディターがコンテンツ制作を効率化する様子を紹介する1分間の説明ビデオが必要です。美的感覚はエネルギッシュで視覚的に魅力的であり、大胆なカラースキームとアップビートな背景音楽を特徴とし、HeyGenの「AIアバター」が視聴者に機能を明確かつ簡潔に説明します。このプロンプトは、ダイナミックなチームのための効率的なワークフローを強調します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーや起業家志望者を対象に、プロフェッショナルなテンプレートを使用してインパクトのあるブランドビデオを簡単に作成できる方法を示す45秒のインスピレーション広告を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、楽観的でテンポが速く、多様な成功事例と力強いサウンドトラックを特徴とします。このビデオは、HeyGenの「ボイスオーバー生成」がどのように説得力のあるナラティブを追加し、ブランドの成長に大きく貢献するかを強調します。
サンプルプロンプト3
インキュベータープログラムへの新しい応募者を対象に、インキュベータービデオメーカーとして魅力的なピッチビデオを作成するためのリソースを強調する30秒のプロモーションビデオを作成してください。全体的な美的感覚はダイナミックで洗練されており、プロフェッショナルなインターフェースのクイックカットとモチベーションを高める自信に満ちた背景音楽を特徴とします。特に、HeyGenの事前設計された「テンプレートとシーン」が忙しいスタートアップのためにビデオ作成プロセスをどのように効率化するかを示す必要があります。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インキュベータービデオメーカーの使い方

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、スタートアップのためのプロフェッショナルなプロモビデオを作成しましょう。ビジョンを簡単に示し、投資家を引き付け、ブランドを成長させます。

1
Step 1
プロフェッショナルなテンプレートを選択
プロジェクトを開始するには、さまざまなピッチビデオやブランドビデオのニーズに合わせて設計されたプロフェッショナルなテンプレートから選択します。これにより、コンテンツ制作を迅速に開始できます。
2
Step 2
スクリプトと声を追加
エディターに書かれたコンテンツを簡単に貼り付け、ボイスオーバー生成を利用して、インキュベータービデオのための自然なナレーションを自動的に作成します。
3
Step 3
AIアバターを選択
AIアバターを選択してメッセージを強化します。外見をカスタマイズし、ボイスオーバーと同期させて魅力的なピッチを作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートし、プロモビデオメーカーのコンテンツを世界と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功事例とピッチを紹介

AIを活用した魅力的なビデオコンテンツを使用して、顧客の成功事例やピッチビデオを効果的に紹介します。

よくある質問

HeyGenはインキュベーター向けのAIプロモビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなプロモビデオに変換します。リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバー生成を特徴とし、どのインキュベーターにとっても効率的なAIプロモビデオメーカーとなります。

HeyGenが起業家にとって効果的なインキュベータービデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはカスタマイズ可能でプロフェッショナルなテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを提供し、起業家が魅力的なブランドビデオを作成するためのコンテンツ制作を効率化します。これにより、HeyGenは高インパクトなピッチビデオを迅速に開発するための理想的なインキュベータービデオメーカーとなります。

HeyGenはピッチビデオのためのビデオコンテンツ制作を効率化できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なオンラインビデオエディターを使用して、スクリプトから直接ピッチビデオを生成することで、ビデオコンテンツ制作を効率化します。この効率的なプロセスにより、起業家は複雑なビデオ録画セットアップなしでブランドの成長に集中できます。

HeyGenはプロモーションビデオ全体でブランドの一貫性をどのように確保しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをカスタマイズ可能でプロフェッショナルなテンプレートに組み込むことができます。これにより、すべてのプロモーションビデオで一貫したブランドアイデンティティが確保され、効果的にブランドの存在感を強化し成長させます。