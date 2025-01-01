アクセス可能な学習のための包括的な教育ビデオメーカー
自動「字幕/キャプション」を使用した教育ビデオで、すべての学生を含めることを確保します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
AIを活用した教育ビデオメーカーの力を探求し、学生向けに90秒のビデオを作成します。ダイナミックな「AIアバター」が複雑なトピックを親しみやすく視覚的に刺激的な方法で提示する様子を、アニメーション化された歓迎的なビジュアルと明確で励みになる音声スタイルを利用して紹介します。
HeyGenの高度な「ナレーション生成」機能を使用して、バーチャルラーニングビデオを強化する方法について、教育者向けの2分間のチュートリアルを作成します。このビデオは、プロフェッショナルで指導的なビジュアルスタイルを採用し、多言語のナレーションと明確な解説を示し、グローバルな学生層に対応し、包括的なアクセスを確保します。
HeyGenの機能を使用して、効果的な学校マーケティングビデオを開発する方法を学びます。この60秒のプロンプトは、学校管理者を対象とし、活気に満ちたプロフェッショナルなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを示し、すべての潜在的な視聴者にリーチを広げ、アクセスを確保するための自動「字幕/キャプション」の重要な役割を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを活用した教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用した教育ビデオメーカーで、スクリプトを魅力的な教育ビデオに変換し、AIアバターと合成音声を使用して、制作プロセス全体を効率化します。この強力なプラットフォームは、教師と学生の両方にプロフェッショナルな教育ビデオの作成を可能にします。
HeyGenは教育コンテンツに自動字幕とAIナレーションを提供できますか？
はい、HeyGenは自動字幕の強力な機能を提供し、教育ビデオがすべての学習者にアクセス可能であることを保証します。さらに、高品質なAIナレーションを複数の言語で生成でき、HeyGenは包括的な教育ビデオメーカーとなります。
HeyGenで教育ビデオをカスタマイズするためのビデオ編集ツールは何がありますか？
HeyGenは直感的なビデオ編集ツールを提供し、教育ビデオを広範にカスタマイズできます。ユーザーはストックメディアを統合し、カスタムアセットをアップロードし、ブランディングコントロールやテンプレートを利用して、効率的にユニークで影響力のある学習体験を作成できます。
HeyGenは教師が画面コンテンツを録画するためのビデオメーカーとして適していますか？
HeyGenはAIアバターを使用してテキストから教育ビデオを生成することに優れていますが、その主な焦点はAI駆動のコンテンツ作成であり、画面やウェブカメラの録画ではありません。ただし、教師は録画したコンテンツをインポートし、HeyGenのAI機能を使用して洗練された最終製品に仕上げることができます。