インクルーシブデザインビデオメーカー: 多様なナラティブのためのAI
多様なAIアバターを活用して、すべてのオーディエンスに共鳴する強力なダイバーシティとインクルージョンのビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の人事部門とD&Iトレーニングファシリテーターを対象にした90秒のプロモーションビデオを開発し、HeyGenを「AIダイバーシティインクルージョンビデオメーカー」として紹介します。このビデオは、さまざまなトレーニングシナリオを示す多様なAIアバターを特徴とし、プロフェッショナルなビジュアルスタイルと活気に満ちた魅力的なナレーションを備えています。HeyGenの洗練された「AIアバター」が幅広い人口統計を本物に表現し、D&Iイニシアチブへの関与を高める方法を強調します。
コンテンツクリエイターとマーケティングプロフェッショナル向けの45秒の指導ビデオを制作し、HeyGenが「アクセシブルキャプション」を通じてコンテンツのアクセシビリティを簡素化し、「エンドツーエンドのビデオ生成」を可能にする方法に焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでテンポが速く、迅速なワークフローを示し、親しみやすく励みになるナレーションを提供します。このビデオは、より広いオーディエンスに簡単にリーチするための「字幕/キャプション」の自動作成とカスタマイズを特に強調する必要があります。
L&Dスペシャリストとグローバルコミュニケーションチーム向けに設計された2分間のリーダーシップビデオを作成し、「プロンプトネイティブビデオ作成」と「多様なトーンと言語」でコンテンツを生成する創造的な可能性を探ります。ビジュアルの美学はシネマティックで、さまざまな声のスタイルと洗練された情報豊かなナレーションを備えたグローバルなリーチを示します。このプロンプトは、HeyGenの「ナレーション生成」機能の多様性を強調し、ユーザーが簡単なテキスト入力から異なる文化や言語の好みに合わせてメッセージを簡単に調整できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオでインクルーシブコンテンツの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度な「テキスト-ビデオ」技術と幅広い「AIアバター」を使用して、高品質の「インクルーシブコンテンツ」を効率的に生成し、クリエイターのための全体的な制作ワークフローを簡素化します。
HeyGenはダイバーシティとインクルージョンビデオの生成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、さまざまな背景を持つ「AIアバター」の豊富な選択肢を提供し、「多様なトーンと言語」を組み込む能力を持つことで、ユーザーが魅力的な「ダイバーシティとインクルージョンビデオ」を制作することを可能にします。
HeyGenはインクルーシブビデオデザインのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは「インクルーシブデザインの原則」をサポートし、「アクセシブルキャプション」と強力な「ナレーション生成」機能を自動的に提供し、「魅力的なコンテンツ」がより広いオーディエンスに届くようにします。
HeyGenは多様なオーディエンス向けのスケーラブルなAIビデオ作成に使用できますか？
はい、HeyGenは「スケーラブルなAIビデオ作成」のために設計されており、「プロンプトネイティブビデオ作成」とエンドツーエンドの生成を通じて、さまざまなオーディエンスに合わせた大量の「魅力的なコンテンツ」を効率的に制作することができます。