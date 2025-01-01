インクルージョントレーニングビデオ: 魅力的なDEIコンテンツを作成
AIアバターを使用して、魅力的でオンデマンドの学習モジュールを作成し、DEIの関与を高め、包括的な職場を促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マネージャーやチームリーダー向けに、職場での無意識のバイアスの一般的なシナリオを示す60秒の指導ビデオを開発し、簡潔で説明的なビジュアルナラティブとサポート的な背景音楽を使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してアクセシビリティを確保し、テンプレートとシーンを活用して迅速に制作します。
すべての従業員向けに、包括的な職場文化の重要性を強調する30秒の魅力的なビデオを作成し、現代的でエネルギッシュなビジュアル美学と励ましのトーンで提示し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用してコンテンツ作成を効率化し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して鮮やかなビジュアルを提供します。
リーダーシップと人事専門家向けに、チーム内の心理的安全性を向上させる戦略を探る50秒の情報ビデオを設計し、落ち着いたインタビュー形式のビジュアルアプローチと考え深い専門的な音声を使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでの柔軟な展開を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的なDEIトレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-ビデオ技術を活用して、魅力的なDEIトレーニングビデオを迅速に制作することを可能にします。これにより、一貫したメッセージングと、従業員向けの重要なインクルージョントレーニングビデオの効率的な開発が可能になります。
HeyGenが包括的な職場のためのマイクロラーニングモジュールの開発に最適な理由は何ですか？
HeyGenはAIアバターと自動字幕機能を使用して短編ビデオコンテンツを作成する能力があり、包括的な職場をサポートするマイクロラーニングモジュールに最適です。これらの簡潔でオンデマンドの学習体験は、従業員のトレーニングとアクセシビリティを向上させます。
HeyGenはすべての従業員トレーニングコンテンツでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをすべてのプロフェッショナル開発および従業員トレーニングビデオに直接統合することができます。これにより、すべての学習モジュールで一貫したプロフェッショナルな外観が保証されます。
HeyGenは無意識のバイアスのような敏感なトピックに対してどのように魅力的なコンテンツを提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと高品質の音声生成を利用して、無意識のバイアストレーニングのような敏感なトピックを効果的に扱う魅力的なコンテンツを提供します。このアプローチは、複雑なトピックをより身近にし、心理的に安全で包括的な職場を促進するのに役立ちます。