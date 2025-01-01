インクルージョントレーニングビデオメーカー: 魅力的なAI駆動コンテンツ
AIアバターを活用して、チームに響くパーソナライズされた魅力的な多様性とインクルージョントレーニングビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員と会社のリーダーシップを対象に、新しい多様性とインクルージョンのイニシアチブへの参加を促す60秒のダイナミックなビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションには、多様なAIアバターがポジティブに交流する様子を、アップビートなサウンドトラックに合わせて描き、魅力的なコンテンツを作成します。HeyGenのAIアバターを活用して、さまざまなチームメンバーと役割を視覚的に表現し、帰属意識を育み、多様性とインクルージョントレーニングビデオの認識を促進します。
チームリーダーとマネージャー向けに、チームミーティング中の心理的安全性を促進するための実用的なヒントを提供する30秒の簡潔な指導ビデオを制作してください。この短く魅力的なコンテンツは、クリーンでアニメーション化されたビジュアルスタイルと励ましのテキストオーバーレイを使用し、直接的でポジティブなトーンでメッセージを伝えます。HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを活用することで、このマイクロラーニングビデオの迅速で洗練された作成プロセスを保証します。
コミュニケーション専門家と全社員を対象に、組織内でのアクセシブルなコミュニケーションプラクティスの重要性を説明する50秒の情報ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは落ち着いて情報的で、実用的なアクセシブルデザインの例を示しながら、すべての話されたコンテンツに明確な字幕を確保します。このカスタムトレーニングビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を効果的に使用して、より広い視聴者の理解と包括性を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
より多くのコースを作成し、世界中のより多くの学習者にリーチ.
多様なインクルージョントレーニングビデオを迅速に制作し、カスタマイズされたコンテンツとAIナレーションでより広いグローバルな視聴者にリーチします。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な多様性とインクルージョントレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、組織が非常に魅力的な多様性とインクルージョントレーニングビデオを簡単に制作できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターと豊富なテンプレートを使用して、インクルージョントレーニングのメッセージが効果的に響くようにするインパクトのあるコンテンツを作成します。このクリエイティブなアプローチは、より包括的な職場文化を育むのに役立ちます。
HeyGenを使用してAIアバターを使ったカスタムトレーニングビデオを開発できますか？
はい、HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターをフィーチャーした完全にカスタマイズされたトレーニングビデオを開発できます。AIアバターの外見から声やスクリプトまで、すべての要素をパーソナライズして、特定の学習目標に合わせたユニークなトレーニングビデオを作成できます。
HeyGenはAIトレーニングビデオのテキストからビデオへのジェネレーターとしてどのように効果的ですか？
HeyGenは、スクリプトを迅速かつ効率的に魅力的なAIトレーニングビデオに変換するため、効果的なテキストからビデオへのジェネレーターとして際立っています。私たちのプラットフォームは、複数の言語での高度なAIナレーションと自動字幕を提供し、アクセシビリティを向上させ、貴重なコンテンツの広範なリーチを確保します。
HeyGenはブランド化された高品質のAIトレーニングビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、会社のアイデンティティに合わせたブランド化された高品質のAIトレーニングビデオを作成するための包括的なツールを提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用し、ロゴやブランドカラーを統合し、豊富なメディアライブラリにアクセスして、プロフェッショナルで一貫性のあるカスタマイズされたトレーニングビデオコンテンツを制作できます。