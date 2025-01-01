HRチームと新入社員向けに、職場での無意識の偏見の概念を紹介するための45秒のマイクロラーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは親しみやすくプロフェッショナルで、シンプルに複雑なアイデアを説明するためにクリーンなグラフィックスとフレンドリーなAIナレーションを使用します。このビデオは、HeyGenのナレーション生成を効果的に活用し、メッセージを明確かつ魅力的に伝えることで、インクルージョントレーニングに最適です。

