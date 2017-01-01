インクルージョントレーニングビデオジェネレーターでDEIの力を解き放つ
AIアバターを使用して、従業員トレーニングをインタラクティブな学習体験に変え、包括的な職場文化を育む。
チームリーダーやマネージャーを対象にした45秒のシナリオベースのビデオを開発し、職場での包括性の課題とそのポジティブな解決策を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで明確にし、簡潔なナレーションと微妙で考えさせられるバックグラウンドミュージックを使用します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、詳細なトレーニングシナリオを効果的な多様性トレーニングプログラムのための魅力的なビジュアルコンテンツに効率的に変換します。
L&Dチームや人事専門家を対象にしたエネルギッシュな30秒のプロモーションビデオを制作し、彼らがどれほど簡単に影響力のある包括性トレーニングコンテンツを作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなもので、多様なシーンとグラフィックの間を素早く切り替え、エネルギッシュでインスパイアリングなオーディオトラックを伴います。このビデオでは、事前に作成されたテンプレートとシーンを使用することで、AIビデオジェネレーターの力を活用して迅速なコンテンツ作成を実現する方法を強調します。
すべての従業員を対象にした90秒の共感的なビデオをデザインし、職場の包括性を促進するためのカスタマイズされた学習の重要性を強調します。ビジュアルスタイルはドキュメンタリーのようなもので、異なる視点を代表する様々なAIアバターをフィーチャーし、自然な音声でのナレーションを行い、すべての学習者がアクセスしやすく包括的に理解できるように、明確で読みやすい字幕を補完します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIトレーニングビデオの創造性を高めることができますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと豊富なテンプレートを使用して、魅力的なAI生成ビデオコンテンツを作成する力を提供します。これにより、カスタマイズされた学習の旅とインタラクティブな学習体験が可能になり、従業員トレーニングの視覚的魅力が大幅に向上します。
HeyGenがL&Dチームにとって効果的なAIトレーニングビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは高品質なトレーニングビデオの作成を簡素化するAIトレーニングビデオジェネレーターです。AIを活用したツールにより、L&Dチームは従業員トレーニングとオンボーディングのためのダイナミックなコンテンツを迅速に制作し、魅力的なビジュアルを通じて包括的な職場文化を確保します。
HeyGenはユニークなブランドストーリーテリングのためのビジュアルカスタマイズをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な編集ツールとブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、グラフィックを使用してトレーニングビデオをカスタマイズできます。これにより、AI生成ビデオコンテンツがブランドのユニークなストーリーテリングとインタラクティブな要素に完全に一致します。
HeyGenは多言語でのトレーニングビデオ作成をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAI音声合成と字幕生成を提供し、複数の言語でトレーニングビデオを簡単に制作できます。この機能はグローバルな従業員トレーニングの取り組みをサポートし、多様なオーディエンスに自然な音声を提供します。