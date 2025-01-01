インクルージョントレーニングジェネレーター: 魅力的なD&Iビデオを迅速に作成
高度なAIアバターを使用して、従業員向けの影響力のある多様性と包括性トレーニングビデオを簡単に作成し、包括的な文化を育みます。
中堅管理職向けに、職場での無意識の偏見を説明する60秒の洞察に満ちたビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンでイラスト的であり、スクリプトから直接生成された落ち着いた権威あるナレーションを使用して、明確さと影響力を確保します。
すべての従業員を対象とした包括的な文化を育むための30秒の魅力的なビデオが必要です。動的なビジュアルと事前にデザインされたテンプレートとシーンを利用します。このビデオは、現代的でインスパイアリングな美学を持ち、親しみやすく励ましのナレーションで補完されるべきです。
人事部門およびL&Dマネージャー向けに、スケーラブルなD&Iプログラムの利点を強調するプロフェッショナルな90秒の説明ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは洗練されており、控えめなアニメーションを使用し、自信に満ちた明瞭なナレーション生成が重要な情報を効果的に伝えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な多様性と包括性トレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、高度なAIビデオ生成技術を活用して、魅力的な多様性と包括性トレーニングビデオの作成を簡素化します。スクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーション生成を用いて魅力的なコンテンツに変換し、従業員トレーニングをより影響力のあるものにし、スケーラブルにします。
HeyGenで生成されたインクルージョントレーニングビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素をインクルージョントレーニングジェネレーターのビデオに直接組み込むことができます。これにより、すべての従業員トレーニング資料に一貫性とプロフェッショナルな外観を確保し、包括的な文化を育みます。
HeyGenを使用してテキストをインクルージョントレーニングコンテンツに変換するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenは強力なスクリプトからのテキストビデオ機能でコンテンツ作成を簡素化します。書かれた資料を入力するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターがAIアバターと同期されたナレーションを備えたプロフェッショナルなビデオを生成し、無意識の偏見などのトピックに関する従業員トレーニングに最適です。
HeyGenはスケーラブルなD&Iプログラムの効率的な展開をサポートしますか？
はい、HeyGenは多様な従業員トレーニングコンテンツの迅速かつアクセス可能な作成を可能にすることで、スケーラブルなD&Iプログラムをサポートするように設計されています。さまざまなAIアバターを使用して多数のインクルージョントレーニングビデオを迅速に生成し、組織が一貫して包括的な文化を促進できるようにします。