インシデント対応ビデオジェネレーター：トレーニングを迅速に作成
強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なインシデント対応トレーニングビデオに迅速に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
サイバーセキュリティインシデントの処理に関するベストプラクティスを詳細に説明する90秒のダイナミックな説明ビデオを制作してください。このビデオはITプロフェッショナルとサイバーセキュリティチームを対象としています。視覚スタイルはモダンで、複雑なデータや脅威ベクトルを視覚化するためにインフォグラフィックのようなアニメーションを利用し、音声は正確で情報豊かであるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細なスクリプトをシームレスに洗練されたナarrativeに変換し、迅速な意思決定と効率的な解決を強調します。
製造工場の作業員と安全担当者向けに、重要な安全および緊急プロトコルに関する緊急かつ冷静な2分間のトレーニングビデオを開発してください。視覚的には現実的な職場シナリオを描写し、正しい緊急手順と危険情報を明確なデモンストレーションを通じて強調します。音声は真剣でありながら安心感を与えるトーンを維持します。HeyGenの音声生成を利用して、一貫した多言語ナレーションを提供し、すべての作業員が即時行動のための重要なコンプライアンス文書を理解できるようにします。
新しいソフトウェアの導入に関する45秒の簡潔なビデオを内部チーム向けに設計し、AIを使用したSOPのビデオドキュメントとして機能させます。対象はオペレーションマネージャーとエンドユーザーです。視覚スタイルはクリーンで実用的であり、画面録画と短いテキストオーバーレイを組み合わせて主要なステップを示し、明確でわかりやすい音声ガイドを伴います。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでわかりやすいガイドを迅速に組み立て、ユーザーのオンボーディングを強化し、トレーニングの負担を軽減します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私のクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化できますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。このAIビデオメーカーは、強力なAI駆動のストーリーテリングであなたのアイデアを魅力的なビデオガイドに変換します。
HeyGenはビデオコンテンツを強化するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターや自動音声生成を含む包括的なクリエイティブツールを提供しています。テンプレートとシーンの幅広い選択肢を活用し、一貫したブランド化のためにカスタムロゴや色を組み込み、インフォグラフィックのようなアニメーションを追加してビデオコンテンツを本当に魅力的にします。
HeyGenは魅力的なトレーニングビデオや説明ビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的なトレーニングビデオ、ハウツーガイド、包括的な説明ビデオを生成するための理想的なAIビデオメーカーです。スクリプトからのテキスト-to-ビデオとAIアバターを活用して、複雑な情報を簡単に理解できるビデオドキュメントに変換し、企業研修や重要な安全プロトコルに最適です。
HeyGenは多言語ビデオ作成と柔軟なエクスポートオプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語ビデオ作成をサポートし、自動字幕/キャプションを提供してリーチを広げます。また、柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションでビデオをカスタマイズし、さまざまなプラットフォームでクリエイティブなビジョンを完璧に届けることができます。