インシデント対応トレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成
テキストからビデオへのスクリプトで動的で高インパクトなトレーニングビデオを生成し、ノーコードソリューションで危機シナリオシミュレーションを簡素化します。
全従業員向けに、軽微なデータ漏洩後の適切なコミュニケーション「ワークフロービデオ」を示す45秒の指導ビデオを想像してください。視覚と音声のスタイルはクリーンでアニメーション化され、消化しやすく、報告プロセスを説明する親しみやすく情報豊富な声が必要です。このビデオは、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して一貫した音声品質を確保し、さまざまな視聴環境でのアクセシビリティを確保するために、目立つ「字幕/キャプション」を含める必要があります。
管理職とコンプライアンス担当者を対象に、重大なインシデントの規制上の影響と報告要件を描写する90秒の簡潔なトレーニングセグメントを作成してください。視覚スタイルはフォーマルで洗練されており、データ駆動型のグラフィックスとプロフェッショナルな画面上のテキストを組み込み、真剣でプロフェッショナルな声でサポートします。HeyGenの専門的な「テンプレートとシーン」を使用して高品質な制作を確保し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するアセットで視覚的なナラティブを強化します。
グローバルなインシデント対応チームを対象に、主要なシステム障害時に異なる地域間での調整のための標準化された手順を強調する2分間の動的な情報ピースを制作してください。「多言語サポート」を強調し、視覚は多様で包括的であり、グローバルなコラボレーションを示し、複数の言語で利用可能な明確で一貫したナレーションを提供します。HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」機能を最大限に活用して多言語ナレーションを提供し、多様なチーム間でのグローバルな到達と理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、インシデント対応トレーニングビデオジェネレーターやワークフロービデオのような専門的なコンテンツの作成をどのように支援しますか？
HeyGenはスクリプトをAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して魅力的なビデオに変換します。これにより、トレーニングビデオやワークフロービデオを効率的に制作するための強力なノーコードソリューションとなります。
HeyGenはAI生成ビデオドキュメンテーションやその他の技術コンテンツの開発においてノーコードソリューションとして機能しますか？
はい、HeyGenはユーザーがコーディングの専門知識なしでプロフェッショナルなAI生成ビデオドキュメンテーションを作成できるようにします。その直感的なインターフェースと自動キャプション機能により、さまざまな技術コミュニケーションニーズに対して高品質な出力を保証します。
HeyGenは、グローバルなコミュニケーションニーズに対してどのような多言語サポート機能を提供していますか？
HeyGenは強力な多言語サポートと多言語ボイスオーバーを提供し、企業が多様なグローバルオーディエンス向けに説明ビデオやその他のコンテンツを作成できるようにします。これにより、メッセージが世界中で効果的に共鳴することを保証します。
HeyGenはブランドの一貫性を維持し、魅力的なビデオのためのコンプライアンステンプレートをどのように活用できますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをビデオに組み込むことができます。これにより、魅力的なビデオとコンプライアンステンプレートがブランドアイデンティティと完全に一致することを保証します。