インシデントプロトコルビデオメーカー：簡単な安全トレーニング

あらゆるシナリオに対応した効果的な安全意識ビデオを制作します。HeyGenのAIアバターを活用して明確な指示を提供し、安全プロトコルの理解を深めます。

170/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員を対象に、一般的な職場の危険を強調する45秒のダイナミックなビデオを開発してください。視覚的に魅力的で、真剣でありながら親しみやすい音声トーンを使用します。このビデオは、特定のリスクに対する意識を新たにすることを目的としており、HeyGenのAIアバターを活用して正しい行動と誤った行動を示し、職場の安全ビデオの内容を親しみやすく、影響力のあるものにします。
サンプルプロンプト2
全社員向けに、緊急時の主要な手順を詳細に説明する30秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは緊急性を持ちながらも理解しやすいもので、ミニマリストデザインを採用し、明確なアイコンと簡潔なテキストに焦点を当てます。HeyGenの字幕/キャプションを含め、騒がしい環境や聴覚障害のある視聴者でも重要な安全プロトコルを理解できるようにします。
サンプルプロンプト3
安全担当者やチームリーダー向けに、安全意識向上のためのAIビデオメーカーを推進する50秒のビデオを想像してください。ビジュアルと音声スタイルはポジティブで励みになるもので、重要な情報が迅速に伝達される様子を示します。HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して作成を効率化し、事前に構築されたビデオテンプレートを使用する利点を示し、効率的なコミュニケーションを実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インシデントプロトコルビデオメーカーの使い方

複雑な安全プロトコルを迅速に魅力的なAI駆動のビデオに変換し、効果的なトレーニングと意識向上を実現し、チームがあらゆるインシデントに備えられるようにします。

1
Step 1
事前に構築されたテンプレートを選択
HeyGenのライブラリから事前に構築されたビデオテンプレートを選択し、インシデントプロトコルビデオの作成における構造化された効率的なスタートポイントを提供します。
2
Step 2
AIアバターでカスタマイズ
特定のインシデントプロトコルの詳細を入力し、リアルなAIアバターを使用して役割と行動を視覚的に表現し、安全トレーニングビデオの明確さとエンゲージメントを向上させます。
3
Step 3
魅力的なナレーションを生成
HeyGenの音声生成を活用して、スクリプトからプロフェッショナルなナレーションを自動的に作成し、安全意識ビデオがすべての視聴者にとって明確で影響力のあるものになるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、職場の安全ビデオを最終化し、コンプライアンス対応でトレーニングセッション全体で簡単に配布できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

緊急手順とプロトコルを明確化

.

AI駆動のビデオを使用して、複雑な緊急手順と安全プロトコルを簡素化し、重要な情報を誰にでもアクセスしやすく、理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な安全意識ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、安全意識向上のための魅力的な安全トレーニングビデオを迅速に制作することを可能にします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、重要な安全プロトコルと職場の安全ビデオを明確に伝えます。

HeyGenがインシデントプロトコルビデオメーカーとして理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、使いやすいプラットフォームと事前に構築されたビデオテンプレートを使用して、インシデントプロトコルビデオの作成を効率化します。緊急手順や重要な安全プロトコルを簡単に視覚化し、トレーニングセッション中の一貫した明確なコミュニケーションを確保します。

HeyGenのAIアバターを使用して職場の安全ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenでは、リアルなAIアバターとさまざまな事前に構築されたビデオテンプレートを使用して、職場の安全ビデオを完全にカスタマイズできます。これにより、魅力的なストーリーテリングと効果的なリスクの視覚化が可能になり、職場の危険の理解を深めます。

HeyGenを使って高品質な安全トレーニングビデオを簡単に制作できますか？

はい、HeyGenは、ビデオ編集の経験がなくても高品質な安全トレーニングビデオの制作を簡単にします。直感的なインターフェースとテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、安全プロトコルと緊急手順を明確に説明します。