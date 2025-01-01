インシデントアライメントビデオメーカー: トレーニングと対応の作成

AIアバターを使用したダイナミックなインシデントトレーニングビデオで、インシデント対応を合理化し、知識の保持を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいHRおよびセキュリティチームメンバー向けに、知識の保持を高めるための重要なインシデントトレーニングビデオに焦点を当てた45秒の魅力的なオンボーディングビデオを制作してください。視覚スタイルは魅力的でダイナミックであり、明確なグラフィックスと明るいナレーションを使用し、アクセシビリティのために字幕/キャプションで補強します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、さまざまな内部トレーニングモジュールに迅速にコンテンツを適応させてください。
サンプルプロンプト2
すべての従業員向けに、インシデントアライメントに関連する主要なコンプライアンス手順を説明する60秒の説明ビデオを開発してください。このビデオは、クリーンで企業的なビジュアルスタイルを持ち、画面上のテキストを鮮明にし、重要な情報を伝えるためにプロフェッショナルなナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルでコンテンツを迅速に生成してください。
サンプルプロンプト3
管理者および利害関係者向けに、過去のインシデントからの重要な教訓と学びを強調し、AIビデオメーカーの迅速なコミュニケーションの価値を示す30秒の簡潔なポストインシデントレビューサマリービデオを作成してください。視覚および音声スタイルはプロフェッショナルで影響力があり、迅速な理解を目的としています。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して物語を効率的に構成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体で完璧なプレゼンテーションを確保してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インシデントアライメントビデオメーカーの仕組み

チームの理解を深め、対応プロトコルを合理化するために、明確で簡潔なインシデントトレーニングとエスカレーションビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成
インシデント対応またはエスカレーション手順をアウトライン化することから始めます。スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を利用して、テキストをダイナミックなビデオに変換し、インシデントエスカレーションビデオを簡単に作成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートの多様なライブラリから選択して、メッセージを視覚的に表現します。これにより、インシデントトレーニングビデオをチームにとって魅力的で親しみやすいものにします。
3
Step 3
音声とテキストで強化
プロフェッショナルなナレーション生成を追加して、各ステップを視聴者に案内し、字幕/キャプションを含めることでアクセシビリティを確保します。これにより、すべてのチームメンバーの知識保持と明確さが向上します。
4
Step 4
エクスポートと展開
インシデントアライメントビデオを最終化し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、即時展開のためにエクスポートします。これにより、組織全体でインシデント対応が合理化されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コンプライアンスとオンボーディングを加速

包括的なインシデントアライメントビデオとコンプライアンストレーニングを迅速に生成し、すべてのチームメンバーが一貫して情報を得て準備が整うようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてインシデントアライメントビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのAIビデオ生成を活用して、インシデントアライメントビデオの作成を簡素化します。私たちのAIビデオメーカーは、インシデント対応とトレーニングのための明確で一貫したコンテンツを迅速に制作することを可能にします。

HeyGenはインシデントトレーニングビデオのカスタマイズにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートや多様なAIアバターの選択を含む、インシデントトレーニングビデオのための広範なクリエイティブオプションを提供します。また、プロフェッショナルなナレーションを追加し、会社のビジュアルアイデンティティに合わせてブランドコントロールを適用することもできます。

HeyGenはインシデント手順の知識保持とコンプライアンスをどのように向上させますか？

HeyGenは、インシデント対応手順ビデオを明確にすることで、知識保持を向上させ、コンプライアンスを確保します。自動字幕やキャプションなどの機能により、重要な情報がすべてのチームメンバーにアクセス可能で理解しやすくなります。

HeyGenはさまざまなチーム向けのインシデントエスカレーションビデオの作成をどのように合理化しますか？

はい、HeyGenはインシデントエスカレーションビデオの作成を合理化するように設計されており、HRおよびセキュリティチームが重要な情報を迅速に伝達するのを支援します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIビデオ生成を利用して、効果的なコミュニケーションのための影響力のあるビデオを効率的に制作できます。