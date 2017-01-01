インバウンドマーケティングビデオメーカーでビジネスを成長させる

ブランドに合ったビデオを簡単に作成。AIがスクリプトを使用してテキスト-to-ビデオを生成し、ソーシャルメディアプラットフォームに最適でエンゲージメントを促進します。

テクノロジーに精通したマーケターや小規模ビジネスオーナー向けに、シンプルなスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換する方法を紹介する1分間のインストラクションビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、ユーザーインターフェースを強調し、明るくプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックと明瞭で明確なナレーションを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、効果的なAIビデオメーカーとしての役割を果たします。

サンプルプロンプト1
コンテンツストラテジストやマーケティングチームを対象にした90秒の説得力のあるケーススタディビデオを作成し、魅力的なビジュアルコンテンツでインバウンドマーケティング戦略をどのように簡単に強化できるかを示します。ビデオにはダイナミックなモーショングラフィックスと画面上のテキストオーバーレイを特徴とし、フレンドリーで会話調のトーンでナレーションを行い、HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンがどのようにインバウンドマーケティングビデオメーカーの作成プロセスを効率化するかを示します。
サンプルプロンプト2
ブランドマネージャーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした45秒の簡潔なプロモーションビデオを開発し、すべてのビデオ資産でブランドの一貫性を維持することに焦点を当てます。ビジュアルは非常に洗練され、強いブランドアイデンティティを反映し、洗練された安心感のあるナレーターと控えめなアニメーションを伴い、HeyGenのAIアバターが毎回ブランドに合ったビデオを確保し、強力なプロモビデオメーカーとして機能する方法を強調します。
サンプルプロンプト3
フリーランスのビデオクリエイターやマーケティングエージェンシー向けに、ビデオ編集プロセスとワークフローを大幅に効率化する方法を示す2分間の情報チュートリアルビデオを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、プラットフォームの画面録画を示し、エネルギッシュでインスパイアリングな音楽と簡潔なナレーションをバックに、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能がどのようにマーケティングビデオメーカーの強力なビデオ編集ツールの一部として不可欠であるかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インバウンドマーケティングビデオメーカーの仕組み

プロフェッショナルでブランドに合ったインバウンドマーケティングビデオを簡単に作成し、オーディエンスを魅了し、エンゲージメントを促進します。ビデオ編集の経験は不要です。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選び、インバウンドマーケティングビデオの基盤を迅速に確立します。これらのテンプレートは、コンテンツが洗練され、ブランドに合うようにするためのスタートを提供します。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを作成
HeyGenのAIアバターを活用してスクリプトを生き生きとさせます。多様なリアルなAIプレゼンターから選び、メッセージをナレーションし、インバウンドマーケティングキャンペーンを魅力的で個人的なものにします。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
すべてのビデオがあなたのユニークなブランドを反映するようにします。直感的なブランディングコントロールを使用して、ブランドのカラー、フォント、ロゴを適用し、すべてのプラットフォームで一貫したブランドに合ったビデオを作成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
インバウンドマーケティングビデオが完成したら、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。高品質のビデオをチャンネル全体で共有し、リードを効果的に引き付け、育成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強力な顧客の声を制作

魅力的なビデオテスティモニアルやケーススタディを簡単に作成し、信頼を築き、インバウンドマーケティングの重要な要素として社会的証明を活用します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ編集プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、従来のビデオ編集プロセスの複雑さを大幅に軽減します。これにより、HeyGenは多様なマーケティングビデオのニーズに対応する効率的なAIビデオメーカーとなります。

HeyGenを直感的なマーケティングビデオメーカーにする特徴は何ですか？

HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターと、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートの豊富なラインナップを提供し、ユーザーがインパクトのあるマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。この効率的なアプローチは、ブランドに合った魅力的なビデオを効果的に制作するのに役立ちます。

HeyGenは多様なプラットフォーム向けにブランドに合ったビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやメールマーケティングキャンペーン向けにコンテンツを簡単に適応させてエクスポートできます。

HeyGenのビデオコンテンツ生成のコア機能は何ですか？

HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と高度なボイスオーバー生成に優れています。これらの強力なAIビデオメーカー機能により、ユーザーはダイナミックなデモビデオや製品ビデオを簡単に作成できます。