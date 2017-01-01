インバウンドマーケティングビデオメーカーでビジネスを成長させる
ブランドに合ったビデオを簡単に作成。AIがスクリプトを使用してテキスト-to-ビデオを生成し、ソーシャルメディアプラットフォームに最適でエンゲージメントを促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツストラテジストやマーケティングチームを対象にした90秒の説得力のあるケーススタディビデオを作成し、魅力的なビジュアルコンテンツでインバウンドマーケティング戦略をどのように簡単に強化できるかを示します。ビデオにはダイナミックなモーショングラフィックスと画面上のテキストオーバーレイを特徴とし、フレンドリーで会話調のトーンでナレーションを行い、HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンがどのようにインバウンドマーケティングビデオメーカーの作成プロセスを効率化するかを示します。
ブランドマネージャーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした45秒の簡潔なプロモーションビデオを開発し、すべてのビデオ資産でブランドの一貫性を維持することに焦点を当てます。ビジュアルは非常に洗練され、強いブランドアイデンティティを反映し、洗練された安心感のあるナレーターと控えめなアニメーションを伴い、HeyGenのAIアバターが毎回ブランドに合ったビデオを確保し、強力なプロモビデオメーカーとして機能する方法を強調します。
フリーランスのビデオクリエイターやマーケティングエージェンシー向けに、ビデオ編集プロセスとワークフローを大幅に効率化する方法を示す2分間の情報チュートリアルビデオを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、プラットフォームの画面録画を示し、エネルギッシュでインスパイアリングな音楽と簡潔なナレーションをバックに、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能がどのようにマーケティングビデオメーカーの強力なビデオ編集ツールの一部として不可欠であるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ編集プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、従来のビデオ編集プロセスの複雑さを大幅に軽減します。これにより、HeyGenは多様なマーケティングビデオのニーズに対応する効率的なAIビデオメーカーとなります。
HeyGenを直感的なマーケティングビデオメーカーにする特徴は何ですか？
HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターと、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートの豊富なラインナップを提供し、ユーザーがインパクトのあるマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。この効率的なアプローチは、ブランドに合った魅力的なビデオを効果的に制作するのに役立ちます。
HeyGenは多様なプラットフォーム向けにブランドに合ったビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやメールマーケティングキャンペーン向けにコンテンツを簡単に適応させてエクスポートできます。
HeyGenのビデオコンテンツ生成のコア機能は何ですか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と高度なボイスオーバー生成に優れています。これらの強力なAIビデオメーカー機能により、ユーザーはダイナミックなデモビデオや製品ビデオを簡単に作成できます。