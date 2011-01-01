向上 あなたのコンテンツを即座に向上させるビデオメーカー
AI駆動の品質向上機能を使って動画を強化し、簡単に字幕やキャプションを追加して、より広い範囲にリーチしましょう。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンド動画生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AIを活用してビデオ品質と効率を向上させる究極の改善ビデオメーカーです。私たちのAIビデオエンハンサーがどのようにしてあなたが優れた、影響力のあるコンテンツを作成することを可能にするかを発見してください。
トレーニング効果を高める.
Enhance learning and retention by creating impactful AI-driven training videos that captivate your audience.
インパクトの高い広告を作成する.
Produce compelling, high-performing video advertisements rapidly to significantly increase your marketing ROI.
よくある質問
HeyGenがビジネス向けの改善ビデオメーカーとしてどのように機能するのか？
HeyGenは、ユーザーが効率的にプロフェッショナルグレードのビデオを作成できるように力を与え、コンテンツの品質と制作速度の大幅な向上を可能にします。AIアバターやテキストからビデオへの機能を活用することで、HeyGenは様々なビジネスニーズに対応する効果的なオンラインビデオメーカーとして機能します。
HeyGenが新しい創作物でプロフェッショナルなビデオ品質を保証するにはどうすればいいですか？
HeyGenでは、AIアバター、自然なボイスオーバー、カスタマイズ可能なブランディングオプションを提供することで、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを高い視覚と音声の品質で作成できます。この強力なオンラインビデオメーカーは、脚本から最終エクスポートまで、ビデオ作成の優れた品質を保証します。
HeyGenは高度なビデオ作成のためにAIを利用していますか？
はい、HeyGenはビデオ制作のワークフローを合理化するために設計されたAI駆動のオンラインビデオメーカーです。その革新的なAIアバターやテキストからビデオへの機能は、制作プロセスを大幅に強化し、インパクトのあるコンテンツを作成したいと考えているユーザーにとって直感的なツールとなっています。
HeyGenを効率的なオンラインビデオメーカーにするものは何ですか？
HeyGenは、脚本から最終ビデオまでの全てのビデオ作成ワークフローを合理化し、非常に効率的なオンラインビデオメーカーとして機能します。AIアバターやボイスオーバー生成、使いやすいテンプレートなどの機能を備えており、生産時間と労力を大幅に削減しながら、全体的な出力品質を向上させます。