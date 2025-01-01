インポートエクスポートビデオジェネレータで素早く素晴らしいビデオを作成
スクリプトからの強力なテキストからビデオ機能で、編集スキルがなくても簡単に魅力的なマーケティングビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアインフルエンサーを対象にした45秒のダイナミックなビデオを作成し、創造的なストーリーテリングをインスパイアします。ビジュアル的には、テンポが速く、鮮やかなシーンの切り替えと多様なテンプレートが特徴で、現代的でエネルギッシュなサウンドトラックと表現力豊かなナレーションが伴います。HeyGenの豊富なメディアライブラリサポートが、さまざまな画像をビデオに変換する方法を強調し、ソーシャルメディアプラットフォームで観客を魅了するのに最適です。
新しいインポートエクスポートビデオジェネレータ機能を学ぶテクノロジー愛好家向けの60秒のクリスプな指導ビデオを開発します。ビデオはクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルが必要で、画面上のテキストが明確で、正確で落ち着いたナレーションがあり、控えめなバックグラウンドミュージックがサポートします。HeyGenがどのようにテキストをビデオコンテンツに簡単に生成し、自動的に字幕を追加するかを強調し、さまざまなプラットフォームのアスペクト比のリサイズに関係なく、すべてのステップが明確に理解されることを保証します。
HRプロフェッショナルやチームリーダーを対象にした30秒のフレンドリーな内部コミュニケーションビデオを想像してください。新しい会社方針を発表します。ビジュアルの美学はコーポレートカジュアルで歓迎的で、柔らかいアンビエントなバックグラウンドミュージックが流れ、自然な音声のナレーションが伴います。HeyGenのようなAIビデオジェネレータを使用することで、AIアバターを使ったパーソナライズされたメッセージを迅速に作成し、さまざまな内部チャンネル用に異なるアスペクト比でエクスポートできる方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングやチュートリアルのクリエイティブなビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレータとして機能し、ユーザーがテキストをビデオに、さらには画像をビデオに簡単に変換できるようにします。その直感的なプラットフォームは、最小限の労力で魅力的なマーケティングビデオや包括的なチュートリアルを作成するのに理想的で、HeyGenの多様なクリエイティブプロジェクトに対する能力を示しています。
HeyGen内でAIアバターやブランディング要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズオプションを提供しており、コンテンツにユニークで一貫したオンスクリーンタレントを作成できます。また、レイアウトをカスタマイズし、ロゴや色を含むブランドの特定のブランディングコントロールを適用して、すべてのビデオが視覚的なアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはスクリプトやナレーションのためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenには、ビデオスクリプトを動的なビデオコンテンツにインテリジェントに変換する強力なスクリプトジェネレータが含まれており、高品質のナレーションが付属しています。強力なテキスト読み上げ技術と複数言語のサポートを活用して、HeyGenはメッセージをグローバルなオーディエンスに明確かつクリエイティブに届けることを保証します。
HeyGenは作成したビデオがプロフェッショナルでソーシャルメディアプラットフォームに準備ができていることをどのように保証しますか？
HeyGenは、シームレスなMP4エクスポート機能を備えたプロフェッショナルでウォーターマークのないビデオ作成を保証します。これにより、バックグラウンドミュージックのオプションで強化された高品質のビデオコンテンツが完璧に最適化され、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで即座に共有できるようになり、デジタルプレゼンスを向上させます。