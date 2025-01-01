実施経路ビデオメーカーで効率を解放
スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、マーケティングキャンペーンや企業トレーニングのためのワークフローを最適化し、ビデオ制作を拡大します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のトレーナーや人事部門向けに、新しい会社方針の実施経路を示す45秒の指導ビデオを開発します。視覚と音声のスタイルはプロフェッショナルで情報豊かにし、スクリプトからのテキストをビデオに変換して詳細なアウトラインを明確で簡潔なビジュアルにし、自動字幕/キャプションを追加してアクセスしやすさと理解を確保します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、HeyGenを様々なプラットフォーム用のビデオメーカーとして使用する簡単さを強調する60秒の魅力的なソーシャルメディア広告を想像してください。このビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なメディアを取り入れ、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとHeyGenの柔軟なテンプレート＆シーン機能を通じたシームレスなシーン遷移を組み合わせたダイナミックで視覚的に豊かなスタイルを求めています。
プロジェクトマネージャーやチームリーダー向けに、新しいプロジェクトツールの簡略化された実施経路を示す30秒の簡潔な説明ビデオが必要です。ビジュアルデザインはクリーンでステップバイステップであり、親しみやすいAIアバターがプロセスを明確に説明し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能がどのように複雑な指示を消化しやすいコンテンツに変換し、ワークフローを最適化するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なビデオメーカーとして機能し、ユーザーがスクリプトから迅速にテキストをビデオに変換できるようにします。リアルなAIアバターと多様なテンプレートを備え、クリエイティブな制作を効率化し、高品質なビデオを誰でも利用可能にします。
HeyGenは様々な用途でパーソナライズされたビデオを大規模に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはスケーラビリティを考慮して設計されており、多数のパーソナライズされたビデオを効率的に生成できます。ビデオの自動化機能は、マーケティングキャンペーンや企業トレーニング全体でワークフローの最適化をサポートし、一貫した大量出力を保証します。
ビジネスコミュニケーションにおけるHeyGenのAIアバターの主な利点は何ですか？
HeyGenのAIアバターは、一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供し、視聴者とのエンゲージメントを大幅に向上させます。強力なブランディングコントロールと組み合わせることで、従来の撮影を必要とせずにブランドのビデオコミュニケーションを向上させることができます。
HeyGenのビデオ自動化機能はどのようにしてコンテンツ制作ワークフローを効率化しますか？
HeyGenのビデオ自動化は、繰り返しのビデオ作成タスクを自動化することでワークフローの最適化を大幅に向上させます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能や、ビデオAPI統合の可能性を通じて、リソースを解放し、コンテンツの配信を加速します。