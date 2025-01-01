インパクトストーリーテリングビデオメーカーで魅力的なコンテンツを

強力なAIアバターを活用して、魅力的なビジュアルストーリーテリングビデオを迅速かつ効果的に作成し、コンテンツを際立たせましょう。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、画期的な新製品を視覚的に紹介する45秒のプロモーションビデオを想像してください。ビデオは明るく魅力的なビジュアルスタイルを採用し、現代的なアニメーションとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用しながら、親しみやすく自然な声で視聴者を案内します。HeyGenのAIアバターを活用して、プレゼンテーションに親しみやすい人間の顔を加え、複雑な機能を魅力的なビジュアルストーリーテリングでわかりやすく伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
セールスチームの研修生や内部コミュニケーションを対象にした60秒の説明ビデオを作成し、新しいセールス戦略の主な利点を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなもので、画面上のテキストハイライトが重要なポイントを強調し、明瞭なナレーションと落ち着いたインストゥルメンタル音楽が補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを効果的なストーリーテリングビデオに効率的に変換し、一貫したメッセージとトーンを確保します。
サンプルプロンプト2
見込み客やコンテンツクリエイターにインスピレーションを与えることを目的とした30秒のカスタマーサクセスストーリービデオを開発し、サービスの具体的な影響を示します。ビジュアルの美学は本物らしく、暖かい照明のインタビュー形式のショットを特徴とし、真実味のある音声証言と軽やかでインスパイアリングなバックグラウンドミュージックが伴います。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して最大限のアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、インパクトのあるストーリーテリングビデオメーカーの効果を強調します。
サンプルプロンプト3
イベント参加者やオンラインコミュニティメンバー向けに、今後のウェビナーを発表するためのダイナミックな20秒のプロモーションクリップを制作します。ビデオはエネルギッシュなビジュアルスタイルを示し、クイックカットと大胆なテキストオーバーレイを組み合わせ、現代的なエレクトロニックミュージックで興奮を生み出します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、迅速に魅力的なAIビデオを生成し、素早く注目を集めるのに最適です。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インパクトストーリーテリングビデオメーカーの使い方

AIを使って魅力的な物語を簡単に作成。編集経験がなくても、アイデアをインパクトのあるストーリーテリングビデオに変換し、視聴者に響かせましょう。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、HeyGenにストーリースクリプトを貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がテキストを分析し、ビデオの基盤を賢く構築します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
多様なAIアバターから選び、物語を生き生きとさせます。感情と明瞭さを持ってメッセージを伝えるための完璧なデジタルプレゼンターを選択してください。
3
Step 3
リッチメディアとブランディングを追加
広範なメディアライブラリ/ストックサポートからビジュアルを追加してビデオを強化します。ロゴや色などのブランド要素を組み込んで、一貫した外観と感触を維持します。
4
Step 4
ストーリーをエクスポートして共有
魅力的なストーリーテリングビデオを完成させ、希望のアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションでエクスポートします。すべてのプラットフォームでインパクトのあるメッセージを共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歴史的な出来事をアニメーション化

.

AIを使用して、生き生きとした没入型のビデオを作成し、魅力的な歴史的物語で視聴者を教育し、引き込みます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビジュアルストーリーテリングを向上させることができますか？

HeyGenはあなたのアイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、優れたインパクトストーリーテリングビデオメーカーとなります。豊富なテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを利用して、視聴者に響くストーリーテリングビデオを作成できます。

HeyGenを効果的なAIビデオジェネレーターにしている特徴は何ですか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えた強力なAIビデオジェネレーターとして際立っています。スクリプトからのテキスト-to-ビデオやプロフェッショナルなボイスオーバー生成などの機能を使用して、コンテンツクリエイターが迅速に高品質なビデオを制作できます。

HeyGenはAIアバターを使ってダイナミックなストーリーテリングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはリアルなAIアバターを活用して、スクリプトを自然に話すダイナミックなストーリーテリングビデオを作成する力を提供します。この革新的なアプローチにより、従来の撮影を必要とせずに、個性的でインパクトのあるビジュアルストーリーテリングが可能になります。

HeyGenビデオにテキスト以外のクリエイティブな要素を組み込むことはできますか？

HeyGenは多様なクリエイティブな要素をビデオに組み込んで、インパクトストーリーテリングを強化することができます。ストック映像やカスタムメディアを簡単に統合し、包括的な編集ツールを使用して、あなたのユニークなビジョンを実現できます。