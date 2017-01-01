移民希望者向けに、移民支援に関する一般的な質問を効果的に解説する60秒の説明動画を想像してください。視覚的なストーリーは、明確で安心感を与えるもので、アニメーションを用いたクリアなビジュアルと、情報豊かで共感を呼ぶナレーション、そして柔らかなバックグラウンドミュージックを組み合わせるべきです。この動画は、HeyGenの力を活用して、詳細なスクリプトを直接「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」に変換し、複雑なトピックを視聴者にとって分かりやすくすることを示します。

ビデオを生成