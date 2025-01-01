移民経路の洞察：ビデオを迅速に作成
ダイナミックなAIアバターを使用して複雑なビザプロセスとUSCISの洞察を簡単に説明し、アメリカ移民支援を簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高度なスキルを持つ専門家や特別な能力を持つ個人を対象にした45秒の魅力的なビデオを開発し、専門的なアメリカ移民オプションを探ります。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでインスパイアリングなもので、成功事例のクイックカット（ストック映像を使用）と知識豊富なプレゼンターを組み合わせます。HeyGenの「Templates & scenes」を利用して「eb1aビザ」や「o1ビザ」申請者のユニークな旅を示し、「Text-to-video from script」を使用して特定の「ビザガイダンス」を紹介する効率的なコンテンツ制作を行います。
移民が迅速で実用的な「アメリカ移民支援」ヒントを必要とする30秒の簡潔な説明ビデオをデザインします。ビデオはフレンドリーでアクセスしやすく、テンポの速いビジュアルスタイルを持ち、明確なビジュアルエイドと読みやすいテキストを使用します。「Subtitles/captions」を追加して重要な「ビザのヒント」を伝え、HeyGenの「Media library/stock support」から関連する画像を使用してビジュアルストーリーを強化します。
MeritMapプラットフォームの潜在的なユーザーや「jineegreencard」などの特定のグリーンカード経路に興味のある人々向けに、55秒の情報ガイドを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは説明的で信頼性があり、明確さを重視し、シンプルなインフォグラフィックスタイルを可能な限り使用します。HeyGenの「Aspect-ratio resizing & exports」を使用してさまざまなプラットフォーム向けにビデオをデザインし、「AI avatars」を使用して「MeritMap」がグリーンカード申請の旅をどのように簡素化し、複雑なステップを理解しやすくするかを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenを利用して、移民専門家はどのようにして複雑なUSCISビザプロセスを明確に説明できますか？
HeyGenを使用すると、USCISビザプロセスやアメリカ移民支援に関する詳細なスクリプトをAIアバターを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換できます。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、ナレーション生成を活用して複雑なトピックを簡素化し、明確なビザガイダンスを提供します。
HeyGenは、EB1AまたはO1ビザ申請者を目指す人々のための情報ビデオコンテンツを作成するのに使用できますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、EB1AビザやO1ビザの要件に関する洞察を提供するプロフェッショナルなビデオを作成するのに最適です。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用し、自分のメディアを組み合わせて、簡潔で役立つビザのヒントを提供します。
Jineeのグリーンカードガイドのようなアメリカビザ支援リソースを作成するために必要なHeyGenの機能は何ですか？
HeyGenは、AIアバターやナレーション生成などの強力なツールを提供し、アメリカビザ支援リソースを実現します。JineeGreenCardのようなガイドの一貫性を確保するために、字幕/キャプションやブランディングコントロールを使用してコンテンツを強化します。
HeyGenは一般的なアメリカ移民トピックの教育資料を作成するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなビジュアルに変換することで、一般的な移民トピックに関する教育ビデオの効率的な制作を可能にします。幅広いAIアバターとナレーションを追加する機能を備え、より広範なアメリカ移民支援のための包括的な資料を迅速に生成できます。