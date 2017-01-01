新しいイラストレーションビデオメーカーがどのようにして中小企業のオーナーにとって複雑な概念を簡単にするかを示す45秒の説明ビデオを作成し、アニメーションビデオの力を紹介します。ビジュアルスタイルは、クリーンでモダンなフラットイラストを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明るくプロフェッショナルな声で、明確で魅力的なメッセージを伝えます。

