Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門やコンプライアンス担当者向けに、文書確認プロセスを説明する90秒のコンプライアンス研修ビデオを制作してください。ビジュアルは洗練されて現代的で、さまざまな文書の例を示し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルなセットアップを実現します。音声は権威あるが親しみやすいトーンを維持し、画面上の字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
身元サポートビデオメーカーに興味を持つ潜在的なビジネスクライアントを対象とした2分間のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは魅力的で、多様なUI要素とユーザーインタラクションを強調し、洗練された製品デモの美学を持たせます。音声はHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成を通じて生成されたアップビートでプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、AIビデオメーカーの複雑な機能を簡単に説明します。
サンプルプロンプト3
開発者や技術チーム向けに、リアルタイム検証のためのAPI統合に焦点を当てた45秒の技術説明ビデオを設計してください。ビジュアルスタイルはミニマリストで技術的であり、コードスニペットやフローチャートをさりげなく統合し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。音声トラックは直接的で正確であり、不要な専門用語を避けて技術的な詳細を伝えることに集中します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

身元サポートビデオメーカーの仕組み

AIを活用して明確で魅力的な身元サポートビデオを簡単に作成し、検証を効率化し、ユーザーの理解を向上させます。

1
Step 1
コンテンツを作成する
まずスクリプトを入力します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキストビデオを使用して、あなたのテキストを動的なビデオコンテンツに変換し、身元確認ガイドの正確で一貫したメッセージを確保します。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズする
ブランドの独自の外観と感触を適用します。ブランディングコントロールを使用してロゴ、色、フォントを統合し、すべてのサポート資料でブランドの一貫性を維持します。
3
Step 3
音声で強化する
プロフェッショナルな音声でビデオの明瞭さを高めます。音声生成を利用して、さまざまな言語で自然なナレーションを追加し、サポートをより広いオーディエンスにアクセス可能にします。
4
Step 4
エクスポートして共有する
ビデオを完成させ、展開の準備をします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、サポートビデオを任意のプラットフォームに最適化し、高品質でシームレスな再生を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

身元FAQの説明ビデオを作成

さまざまなプラットフォームで共通の身元サポートの質問に答えるための明確で魅力的なビデオクリップを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてグローバルなオーディエンス向けのビデオコンテンツを作成できるのですか？

HeyGenは強力な`ローカリゼーション機能`を提供し、`音声生成`と`字幕/キャプション`を`140以上の言語`でサポートし、`ワンクリック翻訳`を可能にします。これにより、ユーザーは`多言語サポートビデオ`を簡単に制作し、より広いグローバルオーディエンスにリーチできます。

HeyGenが提供する詳細なビデオカスタマイズのための高度な技術機能は何ですか？

HeyGenは包括的な`ビデオエディター`として機能し、ユーザーに`AIエフェクト`、`自動キャプション`、`背景削除`のオプションを提供します。プロフェッショナルはまた、`キーフレーム編集`、`フィルターエフェクトトランジション`、`アスペクト比のリサイズとエクスポート`を利用して、`4K 60fps`の高品質出力を達成できます。

HeyGenは既存の学習管理システムや外部プラットフォームと統合できますか？

はい、HeyGenはシームレスな統合を目的として設計されており、教育コンテンツ配信のための`LMS統合`とカスタム接続のための強力な`API`を提供します。これにより、`トレーニングビデオ`や`AIビデオ`を既存のワークフローに簡単に組み込むことができます。

HeyGenはどのようにしてすべてのビデオコミュニケーションでブランドの一貫性を維持できますか？

HeyGenは包括的な`ブランディングコントロール`を通じて強力な`ブランドの一貫性`を確保し、カスタムロゴやカラーパレットを含みます。私たちの`ブランドキット`機能により、組織はブランド資産をアップロードおよび管理し、すべての`テキストからビデオ`の作成が企業ガイドラインに完全に一致するようにします。