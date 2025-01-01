ユーザー検証のための強力な身元サポートビデオメーカー
オンボーディングプロセスのための魅力的なサポートビデオを作成し、音声生成を簡単に行って時間と労力を節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門やコンプライアンス担当者向けに、文書確認プロセスを説明する90秒のコンプライアンス研修ビデオを制作してください。ビジュアルは洗練されて現代的で、さまざまな文書の例を示し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルなセットアップを実現します。音声は権威あるが親しみやすいトーンを維持し、画面上の字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
身元サポートビデオメーカーに興味を持つ潜在的なビジネスクライアントを対象とした2分間のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは魅力的で、多様なUI要素とユーザーインタラクションを強調し、洗練された製品デモの美学を持たせます。音声はHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成を通じて生成されたアップビートでプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、AIビデオメーカーの複雑な機能を簡単に説明します。
開発者や技術チーム向けに、リアルタイム検証のためのAPI統合に焦点を当てた45秒の技術説明ビデオを設計してください。ビジュアルスタイルはミニマリストで技術的であり、コードスニペットやフローチャートをさりげなく統合し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。音声トラックは直接的で正確であり、不要な専門用語を避けて技術的な詳細を伝えることに集中します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてグローバルなオーディエンス向けのビデオコンテンツを作成できるのですか？
HeyGenは強力な`ローカリゼーション機能`を提供し、`音声生成`と`字幕/キャプション`を`140以上の言語`でサポートし、`ワンクリック翻訳`を可能にします。これにより、ユーザーは`多言語サポートビデオ`を簡単に制作し、より広いグローバルオーディエンスにリーチできます。
HeyGenが提供する詳細なビデオカスタマイズのための高度な技術機能は何ですか？
HeyGenは包括的な`ビデオエディター`として機能し、ユーザーに`AIエフェクト`、`自動キャプション`、`背景削除`のオプションを提供します。プロフェッショナルはまた、`キーフレーム編集`、`フィルターエフェクトトランジション`、`アスペクト比のリサイズとエクスポート`を利用して、`4K 60fps`の高品質出力を達成できます。
HeyGenは既存の学習管理システムや外部プラットフォームと統合できますか？
はい、HeyGenはシームレスな統合を目的として設計されており、教育コンテンツ配信のための`LMS統合`とカスタム接続のための強力な`API`を提供します。これにより、`トレーニングビデオ`や`AIビデオ`を既存のワークフローに簡単に組み込むことができます。
HeyGenはどのようにしてすべてのビデオコミュニケーションでブランドの一貫性を維持できますか？
HeyGenは包括的な`ブランディングコントロール`を通じて強力な`ブランドの一貫性`を確保し、カスタムロゴやカラーパレットを含みます。私たちの`ブランドキット`機能により、組織はブランド資産をアップロードおよび管理し、すべての`テキストからビデオ`の作成が企業ガイドラインに完全に一致するようにします。