アイデンティティマッピングビデオメーカー: ダイナミックなビジュアルストーリーを作成
複雑な概念を明確でアニメーション化されたアイデンティティマップに変換し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用してダイナミックなビジュアルストーリーテリングを実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定の教育トピックやクリエイティブプロジェクトのブレインストーミングフェーズのための複雑な「コンセプトマップ」を説明する60秒の洞察に満ちたアニメーションビデオを開発してください。このビデオは、大学生、教育者、プロジェクトチームを対象としており、明確で消化しやすい説明を求めています。ビジュアルスタイルは、クリーンでプロフェッショナル、かつ視覚的に魅力的であるべきで、「アニメーションマップ」が有機的に成長し、つながる様子を描き、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してスクリプトから得られた明瞭なナレーションと、アクセシビリティのための正確な「字幕/キャプション」でサポートされるべきです。
「アイデンティティマッピングビデオメーカー」が小規模ビジネスの市場ポジションと顧客セグメントを効果的な「データビジュアライゼーション」を通じて定義する方法を示す30秒の簡潔なビデオを制作してください。ターゲットは小規模ビジネスのオーナーやマーケティングプロフェッショナルです。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュで、クイックカットとインフォグラフィックのようなアニメーションを特徴とし、HeyGenのプロフェッショナルな「AIアバター」によって提示され、ダイナミックで企業向けのオーディオトラックが伴います。ビジネスコンテキストを強化するために「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを組み込んでください。
クリエイティブな問題解決の旅や革新的なアイデアの進化を探る50秒の「マインドマップ」ビデオを作成してください。このビデオは、クリエイティブ、起業家、デザイン思考者を対象としています。ビジュアルスタイルは想像力豊かで流れるようで、発見の感覚を持ち、思慮深いAIボイスオーバーを使用して視聴者を導き、インスピレーションを与えるインストゥルメンタルな背景に設定されています。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまな「ソーシャルメディアプラットフォーム」でシームレスに共有し、異なる思考プロセスを描くために多様な「テンプレートとシーン」を利用してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオでアイデンティティマッピングプロジェクトを強化できますか？
HeyGenは静的なアイデンティティマップをダイナミックなビジュアルストーリーテリング体験に変えます。私たちのプラットフォームを利用して、アニメーションマップやコンセプトマップを簡単に作成し、プレゼンテーションやソーシャルメディアコンテンツをより魅力的にすることができます。
HeyGenはAIを活用したビデオ作成機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターとAIボイスオーバー生成を活用して、スクリプトからのテキストビデオのアイデアを実現します。使いやすいインターフェースにより、高品質なコンテンツの制作プロセスが簡単になります。
HeyGenはどのようなテンプレートをビジュアルコンテンツに提供していますか？
HeyGenは、データビジュアライゼーションやさまざまなアニメーションマップに適したオプションを含む、クリエイティブプロジェクトを開始するための幅広いテンプレートとシーンを提供しています。これにより、魅力的なビデオを迅速に作成するためのワークフローが効率化されます。
HeyGenのビデオはプラットフォーム間で簡単に共有できますか？
はい、HeyGenは作成したビデオをソーシャルメディアプラットフォームで共有したり、プレゼンテーションで使用したりするために簡単にエクスポートすることができます。プラットフォームはさまざまなアスペクト比をサポートしており、どこでもプロフェッショナルな見た目を保証します。