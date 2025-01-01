アイデンティティ管理トレーニングのためのAIビデオジェネレーター
コンプライアンスとオンボーディングのための魅力的な社員研修ビデオを簡単に制作。高度なAIアバターを活用してコンテンツに命を吹き込みます。
全スタッフを対象に、機密情報を保護するための重要なセキュリティ機能とベストプラクティスを強調する60秒のコンプライアンス研修ビデオを開発してください。ビデオは権威ある情報提供スタイルを採用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して正確性を確保し、アクセシビリティのために字幕を含め、強固なセキュリティプロトコルの重要性を強調します。
新しいオンラインアイデンティティ確認プロセスについて、顧客向けの30秒の簡潔な説明ビデオを制作してください。この短いビデオは、現代的でダイナミックなビジュアル美学を持ち、迅速なシーンチェンジを特徴とし、事前にデザインされたテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して、簡潔で迅速に理解できる確認手順を視覚的に示します。
HRとチームリーダーを対象に、アイデンティティ管理に関連するオンボーディングプロセスの改善を紹介する50秒の社内コミュニケーションビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは歓迎的で教育的であり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して一貫したブランドメッセージを伝え、プロフェッショナルなナレーション生成でエンゲージメントを高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとナレーションを用いた魅力的なビデオに変換することで、プロフェッショナルなAIビデオ作成を効率的かつアクセスしやすくします。
HeyGenは企業研修ビデオに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは企業学習のための理想的なAIトレーニングビデオジェネレーターであり、社員研修、オンボーディングプロセス、コンプライアンス研修のための魅力的な指導ビデオを作成し、LMS統合の可能性もあります。
HeyGenのアイデンティティ確認ビデオメーカーとしての役割は何ですか？
HeyGenは強力なアイデンティティ確認ビデオメーカーとして、オンラインプロセスのための安全でコンプライアンスに準拠したアイデンティティ確認ビデオの作成を支援し、詐欺防止と文書確認を強化します。
HeyGenがさまざまなビデオニーズに効果的な理由は何ですか？
HeyGenは、事前にデザインされたテンプレート、ブランド管理、字幕の自動生成、多言語サポートなどの多用途な機能を提供し、プロフェッショナルな説明ビデオやマーケティングビデオを作成し、エンゲージメントを大幅に向上させ、時間とリソースを節約します。