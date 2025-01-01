アイデンティティエンパワーメントビデオメーカーによる本格的なAIストーリー
魅力的なコンテンツを作成し、AIアバターを活用して独自のブランドアイデンティティを体現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした60秒の本格的なストーリーテリングビデオを開発し、彼らがブランドのための「エンパワーメントビデオメーカー」になるのを助けます。ビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、会社の旅と価値をどのように明確に伝え、リーチを確保できるかを示すべきです。自動「字幕/キャプション」を使用して、視覚的に温かく招待的な美学を採用し、実世界のBロール映像を使用し、視聴者と感情的に共鳴する柔らかくインスパイアリングな音楽スコアと組み合わせます。
ソーシャルメディアコンテンツクリエイター向けに、HeyGenを使用して「魅力的なビデオ」を迅速に作成する方法を示す30秒のテンポの速い説明ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、さまざまな「テンプレートとシーン」の間でのクイックカットを利用して多様性を示します。トレンディでアップビートなバックグラウンドミュージックを取り入れ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を強調して、シームレスなマルチプラットフォーム共有を可能にし、ビデオ自体が魅力的で非常にシェア可能であることを保証します。
教育者や思想リーダー向けに、彼らの「ビジュアルストーリーテリング」の能力を強調し、「プロフェッショナルコンテンツ」を提供する45秒のプロフェッショナルな情報ビデオを制作します。ビジュアル美学は洗練されて権威あるものであり、HeyGenの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」と「ブランディングコントロール」を通じたカスタムブランド要素を組み合わせます。オーディオは明確で明瞭なボイスオーバーを特徴とし、微妙で気を散らさないアンビエントミュージックを使用してメッセージに集中し、信頼性を高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビジュアルストーリーテリングのためのAIビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenはエンパワーメントビデオメーカーとして機能し、ユーザーがプロフェッショナルなコンテンツを簡単に生成できるようにします。高度なAIビデオ作成機能と多様なAIアバターを活用して、直感的なテンプレートとシーンを利用し、視聴者に共鳴する魅力的なビデオを制作できます。
HeyGenを使用してカメラなしで高品質のビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenはカメラなしでもプロフェッショナルなビデオコンテンツを簡単に作成できるようにし、アイデンティティエンパワーメントビデオメーカーとして機能します。強力なテキストからビデオへの機能を利用し、幅広いAIアバターから選択し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを追加して、洗練された仕上がりを実現します。
HeyGenはAI生成ビデオをカスタマイズするためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは、ブランディングを強化し、すべてのコンテンツで一貫したブランドストーリーを維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、色、その他の要素を簡単にカスタマイズして、プロフェッショナルなコンテンツが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはソーシャルメディアやマーケティングなどの多様なコンテンツ作成ニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ソーシャルメディアコンテンツ、広告およびプロモーションビデオ、アニメーション説明ビデオなど、さまざまな用途に最適なエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームです。アスペクト比のリサイズをサポートし、コンテンツクリエイターが短編ビデオをシームレスに制作し、最適化してあらゆるプラットフォームに対応できるようにします。