AIトレーニングビデオジェネレーターで魅力的な学習コンテンツを作成

リアルなAIアバターを使用して、視聴者を引き込む魅力的なトレーニングビデオを作成し、学習をよりインタラクティブで記憶に残るものにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、テキストからビデオへの変換の力を示す60秒の情報チュートリアルを開発してください。ビデオはクリーンでミニマリストなビジュアルスタイルを採用し、スムーズなトランジションと落ち着いたが権威ある声で補完してください。ユーザーがシンプルなスクリプトをプロフェッショナルなAIアバターがナレーションを行う洗練されたビデオにどれほど簡単に変換できるかを示してください。
ソーシャルメディアマーケターやブロガーを対象に、プラットフォームがスタジオ品質のビデオを広範なカスタマイズで生成できることを強調する30秒のソーシャルメディア広告をデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは明るく、テンポが速く、視覚的に豊かにし、アップビートなバックグラウンドミュージックとクリアでフレンドリーなナレーションを組み合わせてください。プロフェッショナルなボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションの追加がどれほど簡単かを示してください。
デジタルマーケターやeコマースビジネスを対象に、さまざまなプラットフォーム向けのビデオ作成の柔軟性を強調する45秒のプロモーションビデオを作成してください。プロフェッショナルで洗練されたビジュアル美学を採用し、明確で簡潔なナレーションを行い、コンテンツの適応がどれほど簡単かを示してください。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、異なるソーシャルメディアチャンネル向けにビデオを最適化し、統合されたメディアライブラリ/ストックサポートを使用してビデオカスタマイズを強化する方法を示してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIトレーニングビデオジェネレーターの使い方

トレーニングコンテンツをAIでダイナミックでプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、制作ワークフローを効率化します。

スクリプトを作成
トレーニングスクリプトを作成または貼り付けてください。AIビデオジェネレーターがテキストを分析し、自動的にビデオ変換の準備を行います。
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから画面上のプレゼンターを選択してください。AIボイスと組み合わせて、コンテンツに合わせた自然で魅力的なナレーションを提供します。
ビジュアルとブランディングを追加
ストックメディア、カスタム画像、またはビデオを使用してビデオを強化します。包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドの色とロゴを適用し、一貫性を保ちます。
エクスポートと統合
自動字幕付きのスタジオ品質のビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。SCORMエクスポートを使用してLMSと統合し、配信を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療教育を効率化

複雑な医療情報を明確で簡潔なAI生成ビデオを通じてアクセスしやすく魅力的にし、医療トレーニングを効率化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを使用してスクリプトを魅力的なビデオに変換し、複雑なビデオ作成を手軽にします。テキストを入力し、AIアバターを選び、さまざまなビデオテンプレートから選択するだけで、スタジオ品質のビデオを簡単に生成できます。

HeyGenで作成されたビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは広範なビデオカスタマイズを提供し、コンテンツのあらゆる側面を調整できます。カスタムロゴや色を使ってブランドを統合し、多様なAIボイスを選択し、さまざまなアスペクト比を使用して洗練されたプロフェッショナルなビデオを作成できます。

HeyGenは多様なAIアバターと多言語サポートでビデオを生成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターの幅広い選択肢を提供し、魅力的なコンテンツを作成できます。プラットフォームには多言語サポートと自動字幕も含まれており、AIビデオジェネレーターのプロジェクトでの視聴者のリーチを広げます。

HeyGenは企業トレーニングビデオの効率的な制作をどのように支援しますか？

HeyGenは直感的なインターフェースと豊富なビデオテンプレートライブラリを通じて、企業トレーニングビデオの制作を大幅に効率化します。これにより、高品質なトレーニングビデオを迅速かつ効率的に作成でき、チームの時間とリソースを節約します。