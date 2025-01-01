AI衛生計画ビデオメーカー：安全トレーニングの効率化

プロフェッショナルなAIアバターを使用して、魅力的な衛生ビデオを簡単に作成し、組織全体で基本的な実践を促進します。

191/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オフィスや小売環境で働く従業員向けに、職場の衛生プロトコルを説明する60秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはプロフェッショナルで明確にし、落ち着いた権威あるナレーションで手順をステップバイステップで説明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細なガイドラインを迅速に簡潔で情報豊富なビデオに変換し、必須の安全トレーニングに役立てます。
サンプルプロンプト2
親と幼児を対象にした30秒の活気あるアニメーションビデオを制作し、楽しく記憶に残る方法で正しい手洗い技術に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはカラフルで魅力的で、シンプルなアニメーションを伴い、注意を引く陽気でキャッチーな音楽を添えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、効果的な教育リソースを簡単に構築できるようにします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアのインフルエンサーや健康コーチ向けに、清潔で健康的な生活環境を維持するためのクイックヒントを紹介する45秒のダイナミックなショートビデオを作成します。ビデオはモダンで視覚的に魅力的なスタイルを採用し、トレンディなバックグラウンドミュージックを使用し、ダイナミックなビジュアルを取り入れてエンゲージメントを向上させます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、高品質の映像や画像にアクセスし、全体的な制作価値とさまざまなプラットフォームでのリーチを向上させます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

衛生計画ビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的な衛生トレーニングと教育ビデオを迅速に作成し、健康的な実践を効果的に促進します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
衛生計画のスクリプトを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームは「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を利用して、テキストをダイナミックなビデオシーンに変換し、指示を簡単に実現します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様な「AIアバター」から選択して、衛生ガイドラインを提示します。これらのリアルなプレゼンターはプロフェッショナルで魅力的なタッチを加え、複雑な情報をよりアクセスしやすく、記憶に残るものにします。
3
Step 3
ブランディングとメディアをカスタマイズ
組織の独自のアイデンティティでビデオを強化します。カスタム「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用し、職場の衛生プロトコルに合わせてメディアライブラリから関連する画像やビデオクリップを統合します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
衛生トレーニングビデオを完成させ、配信の準備をします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなフォーマットでビデオを生成し、どのプラットフォームでも最適化された状態で良好な衛生習慣を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

安全トレーニングのエンゲージメントを向上

.

AIを活用したビデオ作成を利用して、安全と衛生トレーニングセッションでのエンゲージメントと保持率を向上させ、影響力のある学習を実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして衛生計画ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、魅力的な衛生計画ビデオを簡単に作成できます。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、プロトコルを明確でプロフェッショナルな衛生ビデオに変換し、複雑な編集を必要としません。

HeyGenは効果的な安全トレーニングビデオのためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、職場の衛生プロトコルを強化するためのカスタマイズ可能なビデオテンプレートやブランディングコントロールを含む、影響力のある安全トレーニングビデオのための強力なツールを提供します。広範なメディアライブラリとナレーション生成を活用して、包括的な教育リソースを強化します。

HeyGenは教育的な手洗いビデオを迅速に制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは効率的な手洗いビデオメーカーとして機能し、良好な衛生習慣を促進するための指導コンテンツを迅速に制作できます。字幕やキャプションを追加して、教育リソースがすべての視聴者にとってアクセス可能で影響力のあるものになるようにします。

HeyGenは衛生と健康ビデオの配信をどのようにサポートしますか？

HeyGenは多用途なビデオメーカーとして、衛生と健康ビデオがどのプラットフォームでも準備できるようにします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、重要なコンテンツを簡単に適応させ、効果的に人々を教育します。