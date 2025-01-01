魅力的なハイブリッドワーク研修ビデオを迅速に作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、分散型チームの管理におけるベストプラクティスを簡単に提供し、インパクトのあるオンライン学習体験を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
分散型チームを成功裏にリードするためのベストプラクティスを説明する45秒の簡潔なビデオを開発してください。チームリーダーを対象とし、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に制作し、字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、重要なメッセージを強調します。
サンプルプロンプト2
現在の社員向けに、シームレスなハイブリッドワークのための必須コラボレーションツールとエチケットを紹介する30秒のダイナミックな研修ビデオを制作してください。この短くて活気のあるビデオは、すべてのチームメンバーを対象としており、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してインパクトのあるビジュアルを提供し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して効率的なコンテンツ作成を行い、モダンな美学を確保します。
サンプルプロンプト3
柔軟な環境をナビゲートする社員のためのスキル構築に焦点を当てた75秒のインスパイアリングなハイブリッドワーク研修ビデオをデザインしてください。このプロフェッショナルで教育的な作品は、自己改善を求める個人を対象としており、HeyGenのAIアバターを効果的に使用して専門的なアドバイスを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームでの配信を最適化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ハイブリッドワーク研修ビデオの仕組み

スクリプトをプロフェッショナルな研修ビデオに変換することで、分散型ワークフォースに魅力的で製品に正確なeラーニングを提供します。

1
Step 1
研修スクリプトを作成
ハイブリッドワーク研修のための重要な情報をアウトライン化することから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアル学習体験にシームレスに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択して、eラーニングコンテンツを強化します。ブランドを最もよく表し、メッセージを従業員に効果的に伝えるプレゼンターを選びます。
3
Step 3
必要な強化を適用
より良いコミュニケーションのために最大限のアクセシビリティとインパクトを確保します。ビデオに自動字幕/キャプションを簡単に追加し、視聴環境に関係なくすべての視聴者が情報を効果的に吸収できるようにします。
4
Step 4
安全にエクスポートして共有
ビデオを完成させ、分散型ワークフォースのために準備します。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームやデバイスに最適化された研修ビデオを作成し、広範なリーチを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルビデオで観客をインスパイアし、活気づける

従業員のために魅力的なモチベーショナルビデオを作成し、ポジティブで生産的なハイブリッドワーク文化を育み、コミュニケーションとベストプラクティスを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてハイブリッドワーク研修ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなeラーニングコンテンツに変換することで、魅力的な「ハイブリッドワーク研修ビデオ」の作成を簡素化します。リアルな「AIアバター」と「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」技術を使用して、高品質な「オンライン学習」を「分散型ワークフォース」に提供します。

HeyGenは研修コンテンツのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは包括的な「ブランディングコントロール」を提供し、すべての「研修ビデオ」に会社のロゴや色をシームレスに統合できます。多様な「テンプレートとシーン」を活用して、一貫性のあるインパクトのある「eラーニングコース」を作成し、「従業員」と「マネージャー」の両方に共鳴するようにします。

HeyGenは分散型チームのための多言語およびアクセシブルな研修をサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力な「字幕/キャプション」と高度な「ボイスオーバー生成」機能を通じて、「分散型ワークフォース」のアクセシビリティを大幅に向上させます。これにより、「ハイブリッドワーク」環境で働くすべての「従業員」に対して明確な「コミュニケーション」と包括的な「オンライン学習」を保証します。

HeyGenはハイブリッドワークチームのスキル構築を支援できますか？

HeyGenは「マネージャー」に対して、効果的に「スキル構築」を促進し、「分散型チームの管理」における「ベストプラクティス」を伝える魅力的な「研修ビデオ」を作成する力を与えます。これにより、「ハイブリッドワーク」モデル内で「従業員」が「未来の仕事」で成功するための準備を整えます。