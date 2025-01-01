ハイブリッドワークトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを作成
スクリプトからの高度なテキストビデオを使用して、リモートチーム向けの魅力的なオンデマンドトレーニングビデオを簡単に作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の社員向けに、新しいハイブリッドワークポリシーや更新情報を迅速に伝えるための30秒の簡潔なアナウンスビデオ。この「トレーニングビデオジェネレーター」制作は、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを実現し、重要なポイントを強調するために明確な字幕を追加し、ポリシーの理解を迅速かつ効率的に行えるようにします。
新しいソフトウェア機能に関する社員研修のための60秒の説明ビデオを制作し、詳細なスクリプトを視覚的に魅力的なストーリーに変換します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用し、視覚と音声スタイルは指導的で明確にし、実用的なステップを効果的に示すために関連するメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを取り入れ、迅速なスキル習得を支援し、効果的なオンデマンドトレーニングビデオを提供します。
グローバルな労働力に向けて、重要な会社のイニシアチブやビジョンを紹介するためには、50秒の説得力のある企業コミュニケーションビデオが必要です。この制作は「ビデオメーカー」アプローチで設計され、プロフェッショナルなイメージを使用した包括的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保し、最終的には価値ある「生成AI」コンテンツとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてハイブリッドワークトレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは生成AIを使用してハイブリッドワークトレーニングビデオの効率的な制作を可能にします。プラットフォームはテキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換し、AIアバターと自然な音声を備え、リモートチーム向けのオンデマンド社員研修に最適です。
HeyGenはトレーニングビデオ制作のためにどのような専門的なツールを提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターやテキストビデオ機能を備えた高度なAIビデオジェネレーターを提供し、プロフェッショナルなトレーニングビデオの作成を簡素化します。また、企業のアイデンティティを維持するための広範なブランディングコントロールも含まれています。
HeyGenはトレーニングビデオ作成を簡素化するためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはトレーニングビデオのテンプレートやシーンを多数提供しており、コンテンツ開発を加速します。これらのリソースと直感的なビデオメーカーインターフェースを組み合わせることで、魅力的な説明ビデオや社員研修資料を迅速に制作できます。
HeyGenはすべてのトレーニングコンテンツに自然な音声を提供できますか？
もちろんです。HeyGenの高度な音声生成技術は、すべてのトレーニングビデオに高品質で自然な音声を提供します。この機能により、メッセージが多様なトレーニングモジュールで明確かつプロフェッショナルに伝えられます。