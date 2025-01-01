人道支援システムビデオメーカー: あなたのストーリーを伝え、変化を促進

非営利団体が先進的なAIアバターを使用して、魅力的なストーリーや募金呼びかけを迅速に作成できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
非営利団体や潜在的なパートナーを対象にした60秒の説明動画を開発し、特定の人道支援システムにおける革新的なアプローチを詳述します。ビジュアルと音声のスタイルはプロフェッショナルでデータに基づいたものであり、アニメーション要素を取り入れることも可能です。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、スクリプトをシームレスに洗練された動画に変換し、AIアバターを使用して情報を効果的に提示し、このAIビデオジェネレーターのための高品質な制作を確保します。
サンプルプロンプト2
個人の寄付者を対象にした心温まる30秒の募金呼びかけを想像し、人道支援の取り組みがコミュニティや個人に与える直接的な影響について短く説得力のあるストーリーを共有します。ビジュアルスタイルはインスパイアリングで本物であり、深く共鳴する感情的なストーリーテリングによってサポートされます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して適切なビジュアルを見つけ、カスタマイズ可能なテンプレートと組み合わせて、プロフェッショナルでインパクトのある動画を迅速に作成し、非営利団体のメッセージが効果的にオーディエンスに届くようにします。
サンプルプロンプト3
潜在的なボランティアや地域コミュニティメンバーを対象にした45秒のソーシャルメディア動画をデザインし、人道支援団体の現場でのダイナミックな活動を紹介します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでコミュニティに焦点を当てたもので、TikTok動画のようなプラットフォームに適した迅速なカットと励ましのトーンを特徴としています。HeyGenのAIアバターを活用して多様なチームメンバーや受益者を表現し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにし、ビデオ制作の努力を最大化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

人道支援システムビデオメーカーの使い方

募金呼びかけや啓発キャンペーンのための魅力的なビデオを簡単に作成し、メッセージをインパクトのあるビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
魅力的なストーリーを作成することから始めます。テキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、書かれたメッセージをダイナミックなビデオの基盤にシームレスに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを強化するためにAIアバターを選びます。これらのデジタル代表者があなたの人道支援ストーリーを生き生きとさせ、オーディエンスを引きつけます。
3
Step 3
テンプレートでカスタマイズ
カスタマイズ可能なテンプレートを使用してビデオ作成を加速します。さまざまなシーンやレイアウトから選び、プロフェッショナルでインパクトのあるビデオ構造を迅速に構築します。
4
Step 4
字幕付きでエクスポート
自動字幕を生成して、メッセージがアクセスしやすく広く理解されるようにします。重要な啓発キャンペーンを促進するために簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントを向上

AIを活用した教育および指導コンテンツで、ボランティアやスタッフのトレーニングのエンゲージメントと保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenは人道支援団体の啓発キャンペーンにどのように役立ちますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、人道支援団体や非営利団体がAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、魅力的なストーリーや啓発キャンペーンを迅速に制作し、メッセージを効果的に共有できるようにします。

HeyGenはスクリプトからの効率的なビデオ作成にどのような機能を提供しますか？

HeyGenはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ変換を容易にし、先進的なボイスオーバー生成と自動字幕を含む機能を提供し、コンテンツをプロフェッショナルでアクセスしやすいものにします。

HeyGenは説明動画やTikTokコンテンツのような魅力的なソーシャルメディア動画を作成できますか？

もちろんです。HeyGenは多様なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ダイナミックなソーシャルメディア動画、アニメーション説明動画、さらにはTikTok動画の作成を可能にし、コンテンツが注目を集めるようにします。

HeyGenは一貫したビジュアルアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールをサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーを組み込むことができます。これにより、すべてのビデオコンテンツがさまざまなプラットフォームで一貫したプロフェッショナルなビジュアルアイデンティティを維持します。