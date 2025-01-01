人材システム開発ビデオメーカー：魅力的なトレーニングビデオを作成
学習＆開発プログラムと内部トレーニングビデオを向上させましょう。AIアバターを活用して、スケールで魅力的なコンテンツを制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dマネージャーや企業トレーナー向けに設計された2分間の指導ビデオを作成し、HeyGenが内部トレーニングビデオコンテンツのための人材システム開発ビデオメーカーのニーズをどのように革新できるかを示します。このビデオは、プロフェッショナルで励みになるビジュアルスタイルを特徴とし、温かく自然な音声のナレーションを組み合わせ、トレーニングマニュアルを動的なコンテンツに変えるHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能によって得られる効率性を強調します。
製品マネージャーや中小企業のオーナーを対象とした60秒のマーケティングビデオを制作し、テキスト-to-ビデオの力を活用してインパクトのある製品説明ビデオを作成する方法を示します。美的感覚は鮮やかで簡潔であり、明確で陽気な声を使用し、最大限の理解を確保するために画面上の字幕/キャプションを表示し、コンセプトがどのように迅速に魅力的なビジュアルストーリーに変換されるかを示します。
ITプロフェッショナルや開発者向けにHeyGenのAPIを探る1分間の技術ウォークスルービデオを開発し、AIヒューマンジェネレーターとしての能力に焦点を当てます。このビデオは、クリーンでミニマリストなビジュアルプレゼンテーションを必要とし、落ち着いた説明的な声を補完し、メディアライブラリ/ストックサポート機能を介してカスタムメディアを自動化されたビデオ生成ワークフローに統合する容易さを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、テキストをビデオに変換し、リアルなデジタルアバターと自然な音声を利用して、効率的かつスケールで魅力的なコンテンツを作成します。
HeyGenのデジタルアバターにはどのようなカスタマイズ機能がありますか？
HeyGenはデジタルアバターの外見、ジェスチャー、ナレーション生成などの側面を制御できる広範なカスタマイズ機能を提供し、AIヒューマンジェネレーターコンテンツがブランドに完全に一致するようにします。
HeyGenは既存のシステムと統合して自動化されたビデオ制作が可能ですか？
はい、HeyGenは強力なAPIを提供しており、既存のワークフローにシームレスに統合できます。これにより、スケールでビデオを制作し、コンテンツ作成プロセスを効率的に自動化できます。
HeyGenには何人のリアルなデジタルヒューマンが利用可能ですか？
HeyGenは230以上のリアルなデジタルヒューマンと自然な音声にアクセスできます。この広範なライブラリは、テキストから直接多様で魅力的なビデオコンテンツを作成するための多くのオプションを提供します。