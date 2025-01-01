教育の不平等が子供の未来に与える影響を強調する45秒のパワフルなビデオを作成し、一般的なソーシャルメディアの視聴者向けにデザインします。視覚スタイルは、感情を呼び起こすストック写真とシンプルなアニメーションテキストを組み合わせ、希望に満ちた緊急性のある音楽と明確で思いやりのあるナレーションを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、この重要な人権問題に関する創造的なストーリーテリングを促進する簡潔で説得力のある物語を語ります。

ビデオを生成