人権ビデオメーカー：インパクトのあるストーリーを作成
非営利団体のアドボカシーを素晴らしいビデオコンテンツで強化します。テンプレートとシーンを使用して、説得力のある人権ストーリーを簡単に伝えましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模NGOの潜在的な寄付者や支援者を対象にした60秒のミニドキュメンタリースタイルのビデオをデザインし、地域の人権イニシアチブがコミュニティにもたらすポジティブな変化を描写します。視覚と音声のスタイルは本物で、AIアバターが受益者として地元のシーンを背景に彼らの物語を共有し、穏やかでインスピレーションを与える音楽を伴います。HeyGenのAIアバターを使用して物語を個別化し、視聴者に強く訴えるビデオコンテンツを作成します。
人権デーに向けた30秒のインパクトのあるコール・トゥ・アクションビデオを開発し、若い活動家やオンラインコミュニティをターゲットにして彼らの声を共有するよう促します。視覚スタイルはダイナミックでモダンなもので、鮮やかな色彩と大胆なタイポグラフィを活用し、エネルギッシュで駆動力のあるサウンドトラックを伴います。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、魅力的で共有可能なビデオコンテンツを迅速に組み立てます。
教育機関や一般の人々向けに、"表現の自由"のような複雑な人権概念を簡素化した50秒の説明ビデオを制作します。視覚と音声のスタイルはクリーンでプロフェッショナルなもので、明確なアニメーショングラフィックスとテキストオーバーレイを使用し、情報を提供する中立的なボイスオーバーを伴い、アクセスしやすさを確保します。HeyGenの字幕/キャプション機能を統合して、この重要なビデオコンテンツの理解とリーチを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして創造的なストーリーテリングのための魅力的なビデオコンテンツを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとリアルなボイスオーバーを使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変えることで、創造的なストーリーテリングを可能にします。その直感的なプラットフォームと多様なテンプレートにより、プロフェッショナルなビデオを迅速かつ効果的に制作できます。
HeyGenはどのようなテンプレートを提供してビデオ制作を効率化しますか？
HeyGenは、ソーシャルメディアマーケティングから教育ビデオまで、さまざまなニーズに対応したプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを幅広く提供しています。これらのテンプレートと強力なAIツールを組み合わせることで、ユーザーはドラッグ＆ドロップ機能を使って高品質なビデオコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenは、字幕付きのアドボカシービデオを作成したい非営利団体や小規模NGOに適していますか？
もちろんです。HeyGenは、非営利団体や小規模NGOがインパクトのある人権ビデオやアドボカシーコンテンツを制作するのに理想的なビデオメーカーです。重要な字幕やボイスオーバーの追加を簡素化し、メッセージがより広い視聴者に効果的に届くようにします。
HeyGenで作成したビデオをブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なビデオ編集ツールとブランディングコントロールを提供しており、ビデオコンテンツを完全にカスタマイズできます。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込み、豊富なメディアライブラリから選択して、すべてのビデオで一貫性のあるプロフェッショナルなブランドプレゼンスを維持できます。