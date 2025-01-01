人権ビデオメーカー：インパクトのあるストーリーを作成

非営利団体のアドボカシーを素晴らしいビデオコンテンツで強化します。テンプレートとシーンを使用して、説得力のある人権ストーリーを簡単に伝えましょう。

教育の不平等が子供の未来に与える影響を強調する45秒のパワフルなビデオを作成し、一般的なソーシャルメディアの視聴者向けにデザインします。視覚スタイルは、感情を呼び起こすストック写真とシンプルなアニメーションテキストを組み合わせ、希望に満ちた緊急性のある音楽と明確で思いやりのあるナレーションを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、この重要な人権問題に関する創造的なストーリーテリングを促進する簡潔で説得力のある物語を語ります。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模NGOの潜在的な寄付者や支援者を対象にした60秒のミニドキュメンタリースタイルのビデオをデザインし、地域の人権イニシアチブがコミュニティにもたらすポジティブな変化を描写します。視覚と音声のスタイルは本物で、AIアバターが受益者として地元のシーンを背景に彼らの物語を共有し、穏やかでインスピレーションを与える音楽を伴います。HeyGenのAIアバターを使用して物語を個別化し、視聴者に強く訴えるビデオコンテンツを作成します。
サンプルプロンプト2
人権デーに向けた30秒のインパクトのあるコール・トゥ・アクションビデオを開発し、若い活動家やオンラインコミュニティをターゲットにして彼らの声を共有するよう促します。視覚スタイルはダイナミックでモダンなもので、鮮やかな色彩と大胆なタイポグラフィを活用し、エネルギッシュで駆動力のあるサウンドトラックを伴います。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、魅力的で共有可能なビデオコンテンツを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
教育機関や一般の人々向けに、"表現の自由"のような複雑な人権概念を簡素化した50秒の説明ビデオを制作します。視覚と音声のスタイルはクリーンでプロフェッショナルなもので、明確なアニメーショングラフィックスとテキストオーバーレイを使用し、情報を提供する中立的なボイスオーバーを伴い、アクセスしやすさを確保します。HeyGenの字幕/キャプション機能を統合して、この重要なビデオコンテンツの理解とリーチを最大化します。
人権ビデオメーカーの使い方

インパクトのあるビジュアルであなたの活動を強化し、変革を促進し、意識を高め、重要なストーリーを世界中の視聴者と共有するための説得力のある人権ビデオを作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
アドボカシー用にデザインされたさまざまなプロフェッショナルテンプレートから選ぶか、独自の人権ビデオを作成するために白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
コンテンツを追加
メディアライブラリから強力なビジュアル、映像、テキストを統合して、あなたのストーリーを効果的に伝え、人権問題を記録します。
3
Step 3
AIツールで強化
ボイスオーバー生成などのAI機能を利用してメッセージを明確に伝え、重要な事実や行動を促すテキストを動的に追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、適切なアスペクト比を選択して、ソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有し、インパクトを最大化します。

使用例

人権ストーリーを記録

人権ストーリーを記録

AIを活用したビデオストーリーテリングを利用して、歴史的な人権イベントや侵害を鮮やかに記録し、視聴者に強く訴える力強い物語を確実に届けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして創造的なストーリーテリングのための魅力的なビデオコンテンツを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとリアルなボイスオーバーを使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変えることで、創造的なストーリーテリングを可能にします。その直感的なプラットフォームと多様なテンプレートにより、プロフェッショナルなビデオを迅速かつ効果的に制作できます。

HeyGenはどのようなテンプレートを提供してビデオ制作を効率化しますか？

HeyGenは、ソーシャルメディアマーケティングから教育ビデオまで、さまざまなニーズに対応したプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを幅広く提供しています。これらのテンプレートと強力なAIツールを組み合わせることで、ユーザーはドラッグ＆ドロップ機能を使って高品質なビデオコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenは、字幕付きのアドボカシービデオを作成したい非営利団体や小規模NGOに適していますか？

もちろんです。HeyGenは、非営利団体や小規模NGOがインパクトのある人権ビデオやアドボカシーコンテンツを制作するのに理想的なビデオメーカーです。重要な字幕やボイスオーバーの追加を簡素化し、メッセージがより広い視聴者に効果的に届くようにします。

HeyGenで作成したビデオをブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なビデオ編集ツールとブランディングコントロールを提供しており、ビデオコンテンツを完全にカスタマイズできます。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込み、豊富なメディアライブラリから選択して、すべてのビデオで一貫性のあるプロフェッショナルなブランドプレゼンスを維持できます。