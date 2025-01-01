人権意識向上ビデオジェネレーターで変革を促進
効果的な人権ビデオを迅速に作成。HeyGenのAIアバターを使用して多様なストーリーを生き生きとさせ、公共の意識を効果的に広めます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
民主社会における言論の自由の重要性に焦点を当てた1.5分間の影響力のあるアドボカシービデオメーカー作品を開発し、NGO、アドボカシーグループ、教育者を対象にします。このビデオは、共感的でドキュメンタリー風の美学を採用し、実際のストーリーと専門家のコメントを表現する多様なAIアバターを組み込みます。HeyGenのAIアバターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、メッセージを視覚的に強化し、人権アドボカシーに関する議論に視聴者を引き込みます。
特に若い成人やソーシャルメディアインフルエンサー向けに、児童労働に対する世界的な闘いを強調する45秒間のダイナミックな公共意識向上ビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは高揚感があり、テンポが速く、現代的なグラフィックと力強くインスパイアリングな音楽スコアを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速に制作し、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを調整し、あなたのクリエイティブエンジンを披露します。
法律専門家、政策立案者、大学生向けに、世界人権宣言に関する簡潔な2分間のAIビデオジェネレーター解説を制作します。ビデオはプロフェッショナルでクリーン、権威あるビジュアルスタイルを維持し、明確なインフォグラフィックと自信に満ちたナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してコンテンツをシームレスに構築し、字幕/キャプションで明確さを確保し、プレゼンター役にAIアバターを利用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenはテキストをプロフェッショナルなビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーターです。スクリプトを入力するだけで、洗練されたテキスト-to-ビデオ機能を活用して魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenはリアルなAIアバターとカスタムボイスオーバーでビデオを作成できますか？
はい、HeyGenでは多様なリアルなAIアバターを選択してメッセージを伝えることができます。高度なボイスオーバー生成と組み合わせることで、複雑な録音機器を必要とせずに説得力のあるナレーションをビデオに加えることができます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとプレゼンテーションを向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは自動字幕/キャプションを提供し、ビデオがより広い視聴者にアクセス可能であることを保証します。さらに、プラットフォーム内のさまざまなビデオ編集ツールを利用して、ビジュアルコンテンツを洗練することができます。
HeyGenはビデオコンテンツ全体で一貫したブランディングを提供するツールを提供しますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートとシーンを多数提供し、ビデオプロジェクトを開始するのに役立ちます。ロゴや特定の色などのブランディングコントロールを簡単に適用して、すべての作品で一貫したブランドアイデンティティを維持できます。