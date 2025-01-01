あなたの人間関係トレーニングビデオメーカーソリューション
AIアバターを使用したビジュアルストーリーテリングで知識共有を効率化し、チームを整合させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大規模な組織の内部コミュニケーション部門を対象にした、90秒の魅力的な内部コミュニケーションビデオを開発してください。異なる部門間でチームを整合させるための効果的な知識共有に焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルは、クリーンでインフォグラフィック主導、権威あるが親しみやすいもので、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、プレゼンテーション全体で一貫したプロフェッショナルなブランドボイスを維持します。
新しいリモートまたはハイブリッドの従業員をオンボーディングするマネージャー向けに、2分間の実用的なトレーニングビデオを作成してください。ハイブリッドワークフォースでのエンゲージメントを促進するためのベストプラクティスを示します。ビデオは、現実的なシナリオとアニメーション要素を組み合わせた、現代的でダイナミックかつ励みになるビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、会社の方針が進化するにつれてコンテンツを迅速に適応および更新します。
非営利団体やD&Iコンサルタント向けに、45秒の高揚感のあるプロモーションビデオを制作してください。多様性と包括性のイニシアチブを推進するためのビジュアルストーリーテリングの重要性に焦点を当てます。美的には、活気に満ちた包括的なもので、表現力豊かなキャラクターアニメーションとダイナミックなトランジションを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に使用して、ビデオ編集の経験が豊富でないユーザーでも作成プロセスを簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオでどのように人間関係を強化できますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとボイスオーバー生成を活用して魅力的なトレーニングビデオを作成し、より良い知識共有を促進し、チームを効果的に整合させることができます。
HeyGenはどのように効果的なAI駆動のビデオメーカーですか？
HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースでAI駆動のビデオ作成を簡素化し、カスタマイズ可能なAIアバターと多様なテンプレートを使用して、魅力的なビジュアルストーリーテリングにスクリプトを変換します。
HeyGenはブランドの一貫性とアクセシビリティのための機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を組み込むための強力なブランディングコントロールを提供し、ボイスオーバー生成と字幕/キャプションを備えており、ビデオがプロフェッショナルで多様性と包括性に対応できるようにします。
HeyGenはチームの多様なビデオ作成ニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは多用途なビデオメーカーとして、技術的なチュートリアルからハイブリッドワークフォース向けの内部コミュニケーションまで、さまざまなコンテンツを制作し、魅力的なビジュアルストーリーテリングを通じてチームを効果的に整合させます。