HubSpotチュートリアルビデオメーカー: トレーニングとガイドを簡素化
複雑なHubSpotの概念を強力なテキスト-to-ビデオ生成で瞬時に明確で魅力的なチュートリアルビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
新製品を発売する小規模ビジネスオーナーを対象とした、ソーシャルメディア向けのエネルギッシュな30秒のマーケティングビデオをデザインしてください。このダイナミックな作品は、鮮やかなビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、注意を引くための明確なオンスクリーン字幕/キャプションを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速にコンテンツを作成します。
従業員に新しい会社の取り組みを説明する、明確さと理解のしやすさに焦点を当てた60秒の内部トレーニングエンゲージメントビデオを開発してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを使用し、自然な音声生成を活用して、温かく親しみやすいトーンを確保します。
教育者やトレーナーが複雑な情報を明確に伝える必要がある、ソフトウェアユーザー向けの高度な機能を示す包括的な90秒のチュートリアルビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは詳細で正確であり、HeyGenのリアルなAIアバターを一貫したプレゼンターとして使用し、さまざまなプラットフォームに合わせて出力を調整するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは最先端のAI技術を活用し、AIアバターやテキスト-to-ビデオ機能を含めて、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換します。このオンラインビデオメーカーは、ビデオ制作プロセス全体を効率化し、ビデオ作成を手軽で効率的にします。
HeyGenはブランドの一貫性を保ちながら魅力的なチュートリアルビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは理想的なチュートリアルビデオメーカーであり、ユーザーが魅力的なハウツーコンテンツを簡単に作成できるようにします。包括的なブランディングコントロールを使用して、ロゴやブランドカラーを簡単にビデオに組み込むことができ、一貫したブランドパーソナリティを維持します。
HeyGenはマーケティングやソーシャルメディアビデオにどのような創造的な可能性を提供しますか？
HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、プロフェッショナルなテンプレートとAI駆動のツールを提供して、ダイナミックなマーケティングビデオや魅力的なソーシャルメディアビデオを生成します。テキストや画像のオーバーレイを簡単に追加し、自然な音声を使ってクリエイティブなビジョンを実現できます。
HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成と編集をサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なエンドツーエンドのビデオ生成を提供し、スクリプトから最終エクスポートまで効率的に進めることができます。強力なビデオエディタ機能により、クリップの洗練、字幕の追加、テンプレートの適用を行い、洗練された最終製品を作成できます。