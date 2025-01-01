HRISトレーニングジェネレーター：簡単な従業員学習
魅力的なHRISトレーニングモジュールを自動化し、AIアバターで個別学習を実現するオンボーディングを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ビジネスリーダーやトレーニングコーディネーターを対象にした45秒の活気あるビデオを開発し、オンボーディングを効率化するAI従業員トレーニングジェネレーターの力を示します。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、多様なAIアバターがバーチャルオフィスで交流する様子を描き、親しみやすく励みになる音声トーンを組み合わせます。これにより、AIアバターが新入社員向けのコンテンツ作成を簡素化する方法を強調します。
HRチームや部門長向けに、特に重要なコンプライアンス研修のための効果的なトレーニングモジュールを簡単に構築する方法に焦点を当てた60秒の情報ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは権威あるが親しみやすく、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを利用して、複雑な規制を理解しやすいセグメントに整理し、自信に満ちた明確なナレーションで補完します。
HRスペシャリスト向けに、革新的なHRトレーニングソフトウェアがどのように個別の学習体験を可能にするかを示す30秒のインスパイアリングなビデオを作成します。ビジュアルスタイルは明るくユーザーフレンドリーであり、最大限のアクセス性と理解を促進するために明確な字幕を使用します。音声は温かく励みになるもので、カスタマイズされたコンテンツを簡単に提供できる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてHRISトレーニングの生成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI従業員トレーニングジェネレーターとして機能し、複雑なHRISコンテンツをAIアバターと自動音声で魅力的なトレーニングビデオに変換します。これにより、従業員トレーニングやHRトレーニングソフトウェアのニーズに合わせたコンテンツ作成が効率化されます。
HeyGenはどのような種類の従業員トレーニングモジュールを作成できますか？
HeyGenはオンボーディング、コンプライアンス研修、スキル構築、標準作業手順書のための多様なトレーニングモジュールの作成を可能にします。AIを活用したプラットフォームにより、チームに合わせたスケーラブルなコースと個別学習体験を提供します。
HeyGenは既存の学習管理システムと統合できますか？
はい、HeyGenは既存のLMSプラットフォームとのシームレスな統合をサポートするよう設計されており、トレーニングプログラムの管理と割り当てに最適なHRトレーニングプラットフォームです。これにより、ワークフローが効率化され、全体的な学習管理システム戦略が強化されます。
HeyGenを効果的なAIコースクリエーターにするユニークな機能は何ですか？
HeyGenはAIアバター、テキストからビデオへの変換機能、組み込みエディターを活用してトレーニングモジュールのコンテンツ作成を簡素化します。これにより、ユーザーは高品質でインタラクティブなトレーニングビデオを効率的に制作し、個別学習を強化します。