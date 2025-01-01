HRウェルカムビデオメーカー：新入社員を即座に引き込む
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルでパーソナライズされたビデオを簡単に作成し、新入社員のオンボーディング体験を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員を対象に、新しい会社の方針やソフトウェア機能を迅速に紹介する60秒のトレーニングビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で情報豊かであり、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、すべての重要なポイントを正確に伝えます。
潜在的な求職者を引き付けるためのダイナミックな30秒の雇用者ブランディングビデオを制作します。現代的で希望に満ちたビジュアル美学を持ち、エネルギッシュで現代的な音楽と組み合わせて、活気ある会社文化を紹介します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンをうまく活用して、さまざまなチーム活動や福利厚生を強調します。
新入社員の直属のチーム向けに、50秒のパーソナライズされたオンボーディングビデオを開発し、新しいマネージャーからのフレンドリーな紹介を提供します。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく、励みになるもので、軽やかなアンビエントバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して個々の名前や役割に簡単に合わせることができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなオンボーディングビデオで従業員のエンゲージメントを向上させることができますか？
HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、パーソナライズされたオンボーディングビデオを作成し、従業員のエンゲージメントを大幅に向上させ、新入社員に強い第一印象を与えます。
HeyGenは採用ビデオの生成にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用し、リアルなボイスオーバー生成と組み合わせて、会社の文化を紹介するプロフェッショナルな採用ビデオを簡単に作成します。
HeyGenは一貫したトレーニングビデオの制作を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディター、自動字幕、強力なブランディングコントロールを備えており、新入社員向けに高品質で一貫したコンテンツを確保します。
HeyGenはどのようにしてビデオを通じて強力な雇用者ブランディングをサポートしますか？
HeyGenは多様なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、会社の文化を効果的に伝え、優秀な人材を引き付ける魅力的な雇用者ブランディングビデオを作成する力を企業に提供します。