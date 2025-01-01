HRウェルカムビデオジェネレーター：魅力的なオンボーディングビデオを作成
強力なAIアバターを活用して、HRウェルカムビデオジェネレーターで新入社員のエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しくオンボーディングされたスタッフ向けに、重要な福利厚生と初期のHRプロセスを明確に説明する包括的な60秒のHRウェルカムビデオを作成してください。ビデオの美学はプロフェッショナルで、視覚的にクリーンで、聴覚的に安心感を与えるものであり、洗練されたインフォグラフィックを組み込んでいます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルなレイアウトを作成し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して正確性と一貫性を確保します。
新しく採用された個人を対象に、信頼を植え付け、会社のビジョンを明確にするための30秒の簡潔なイントロダクションメッセージをシニアリーダーシップから想像してください。この魅力的なビデオは、真実味と洗練さを放ち、真のリーダーシップの存在を反映するリアルなAIアバターを特徴としています。HeyGenのAIアバター機能を利用して、個人的なタッチを伝え、慎重に選ばれたメディアライブラリ/ストックサポート要素を組み合わせてメッセージを強化します。
新入社員がそのチームと密接に協力することを意図した、主要な部門を強調する50秒のエネルギッシュなオンボーディングビデオを開発してください。ビデオは、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイル、エネルギッシュなバックグラウンドミュージック、クリアなサウンドを備え、チームの役割と協力の精神に焦点を当てています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、普遍的なアクセス性と明確さのために字幕/キャプションを含めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルでクリエイティブなオンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと直感的なビデオテンプレートを活用して、HRとオンボーディングのための魅力的でプロフェッショナルなビデオを制作する力を提供します。これにより、コンテンツ作成が効率化され、新入社員に会社の文化を輝かせることができます。
HeyGenはHRウェルカムビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、HRウェルカムビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するように、広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴや特定の色を簡単に追加し、テンプレートをカスタマイズして、インパクトのあるオンボーディングビデオを作成できます。
HeyGenはテキストを高品質なAIビデオコンテンツに変換しますか？
はい、HeyGenはテキストスクリプトをダイナミックなAIビデオコンテンツに変換するのに優れています。高度なAIツールが自然な音声のナレーションを生成し、表現豊かなAIアバターと組み合わせて、ビデオ制作を簡単かつ効率的にします。
HeyGenはトレーニングビデオの作成を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、事前にデザインされたテンプレートと強力なAIツールを通じて、トレーニングビデオの作成を簡素化します。広範なビデオ制作経験がなくても、プロフェッショナルなビデオを迅速に生成できます。