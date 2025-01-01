HRビデオツール: より速く、賢く、効率的に採用
候補者スクリーニングを革新し、AIアバターを活用した魅力的な面接で生産性を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
採用マネージャーや人事専門家向けに設計された45秒の説得力のあるビデオで、採用チームの生産性を向上させましょう。クリーンでモダンな美学と明確な画面上のテキスト、そして親しみやすく情報豊富なナレーションを使用して、このビデオはユーザーフレンドリーなテンプレートとシーンを活用してコミュニケーションを合理化し、全体的な効率を向上させる方法を示します。
採用プロセスの最適化に焦点を当てた人事部門を対象にした、魅力的な60秒のビデオで、ビデオ面接戦略を変革し、より迅速な採用を実現しましょう。微妙なアニメーションと熱意あふれるナレーションを組み合わせたインスピレーションを与えるストーリーテリングアプローチを通じて、HeyGenのAIアバターが一貫性のある候補者に優しい体験を作り出し、採用までの時間を大幅に短縮する方法を学びます。
中小企業や人事リーダーに最適な、スタイリッシュな30秒のインフォグラフィックスタイルのアニメーションで、HRビデオツールのコスト効率の高いソリューションを解き放ちましょう。自信に満ちた権威あるナレーションが、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートと字幕/キャプションをどのように活用して、既存のワークフローにシームレスに統合されるプロフェッショナルで高品質なコンテンツを制作できるかを視聴者に案内します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして人材獲得のための効果的なHRビデオツールとして機能しますか？
HeyGenは、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、採用プロセス全体でのコミュニケーションを合理化することで、採用チームとリクルーターが時間を節約し、生産性を向上させることを可能にします。これにより、現代の人事部門にとって理想的なHRビデオツールとなります。
HeyGenはビデオにカスタムブランディングとパーソナライズを許可していますか？
はい、HeyGenはカスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。これにより、ビデオ面接や候補者スクリーニングソフトウェアの出力のプロフェッショナルな外観が向上します。
HeyGenは、専門的なビデオを作成するために広範な技術スキルを必要としないユーザーフレンドリーなツールですか？
もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、誰でも簡単に高品質なビデオを作成できます。直感的なインターフェースと豊富なテンプレートとシーンを備えており、新しい採用者のスクリーニングから社内コミュニケーションまで、さまざまな目的のために迅速に洗練されたコンテンツを生成できます。
HeyGenは採用プロセスをサポートするためにどのような種類のコンテンツを生成できますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストをビデオに変換するプレゼンテーションや、リアルなAIアバターを使用した自然なナレーション生成、自動字幕/キャプションの追加など、多様なコンテンツを作成するのに優れています。この柔軟性により、候補者スクリーニングソフトウェアの紹介や新しい採用者のスクリーニングのための説明ビデオに最適です。