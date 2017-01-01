HRビデオメーカー: 即座に魅力的なHRビデオを作成

プロフェッショナルなオンボーディングとトレーニングビデオで従業員のエンゲージメントと雇用主のブランド力を向上させましょう。スクリプトから簡単に生成できます。

新入社員向けに、会社の文化を紹介し、早期の従業員エンゲージメントを促進するための45秒の歓迎オンボーディングビデオを制作することを目的としています。ビジュアル的には明るくフレンドリーで、心地よい背景音楽を使用し、HeyGenのリアルなAIアバターを活用して、パーソナライズされた歓迎メッセージを伝えることができます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な求職者を対象にした60秒のリクルートメントビデオを想像してみてください。キャリアの機会と活気ある職場をダイナミックに紹介し、雇用主のブランド力を高めます。ビジュアルスタイルは現代的でエネルギッシュで、インスピレーションを与える音楽に支えられ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効率的に構築され、魅力的なストーリーテリングを実現します。
サンプルプロンプト2
既存の従業員向けに、最近のポリシーの更新や内部プロセスの変更に焦点を当てた30秒の明確で情報豊富なHRビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでプロフェッショナルであり、落ち着いた安心感のある背景音楽と組み合わせて、すべての視聴者がHeyGenによって自動生成された字幕/キャプションを通じて簡単にフォローできるようにします。
サンプルプロンプト3
スキルのリフレッシュが必要な従業員向けに、複雑なHR手続きを簡単に理解できるステップに分解した90秒のトレーニングビデオを作成します。このプロフェッショナルでありながら親しみやすいビデオは、アップビートなインストゥルメンタル音楽に支えられ、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てられ、継続的な学習を促進するための理想的なソリューションとして機能します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HRビデオメーカーの使い方

従業員の体験を向上させ、雇用主のブランドを強化するために、オンボーディング、トレーニング、リクルートメントビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
プロジェクトを開始するには、オンボーディングビデオ、トレーニングビデオ、または内部コミュニケーションに最適なプロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択します。これにより、ワークフローを加速するためのクリエイティブな基盤が提供されます。
2
Step 2
プレゼンターを追加
HeyGenのAIアバターでスクリプトを生き生きとさせましょう。リアルなアバターを選択するか、自分のアバターをアップロードし、テキストを自然な音声に簡単に変換してダイナミックなプレゼンテーションを行います。
3
Step 3
アクセシビリティとブランディングを適用
メッセージの到達範囲と明確さを向上させましょう。コンテンツの正確な字幕を自動生成し、HRビデオがすべての従業員にとってアクセスしやすく、理解しやすいものにします。
4
Step 4
プロフェッショナルビデオをエクスポート
アスペクト比を調整し、ブランド要素を適用してプロフェッショナルなHRビデオを完成させます。内部コミュニケーションや雇用主のブランドプラットフォームでの共有に向けて、作成物をエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

リクルートメントビデオで雇用主のブランドを強化

ダイナミックなリクルートメントビデオとクリップを迅速に制作し、ソーシャルプラットフォームでの雇用主のブランドを強化します。

よくある質問

HeyGenでHRビデオ作成を簡素化。

HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターは、HRプロフェッショナルが事前のビデオ編集の専門知識を必要とせずに、効果的なオンボーディングやトレーニングビデオを含むプロフェッショナルなHRビデオを簡単に作成できるようにします。さまざまなビデオテンプレートと強力なAIツールを活用して、すべてのHRニーズに対して魅力的なコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenはAIアバターを通じて従業員のエンゲージメントを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ機能を活用して、パーソナライズされた魅力的なメッセージを提供し、従業員のエンゲージメントと内部コミュニケーションを改善します。この技術はまた、魅力的なリクルートメントビデオを作成し、コンテンツをよりダイナミックで記憶に残るものにします。

HeyGenはHRビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、HRビデオが雇用主のブランドを完璧に反映するように、広範なカスタマイズ機能を提供します。ブランドコントロールを通じてロゴやブランドカラーを簡単に組み込むことができ、プロフェッショナルなビデオテンプレートから始めて、オンボーディングやオフボーディングコンテンツに特定のメディアをパーソナライズできます。

HeyGenは効果的なトレーニングビデオの開発をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、自動字幕、正確なボイスオーバー生成、共同編集ツールなどの重要な機能を備えた高品質なトレーニングビデオとオンボーディングコンテンツの作成を簡素化します。これにより、明確なコミュニケーションと重要な情報の一貫した提供が保証され、従業員の継続的な発展が促進されます。