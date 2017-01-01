HRビデオメーカー: 即座に魅力的なHRビデオを作成
プロフェッショナルなオンボーディングとトレーニングビデオで従業員のエンゲージメントと雇用主のブランド力を向上させましょう。スクリプトから簡単に生成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的な求職者を対象にした60秒のリクルートメントビデオを想像してみてください。キャリアの機会と活気ある職場をダイナミックに紹介し、雇用主のブランド力を高めます。ビジュアルスタイルは現代的でエネルギッシュで、インスピレーションを与える音楽に支えられ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効率的に構築され、魅力的なストーリーテリングを実現します。
既存の従業員向けに、最近のポリシーの更新や内部プロセスの変更に焦点を当てた30秒の明確で情報豊富なHRビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでプロフェッショナルであり、落ち着いた安心感のある背景音楽と組み合わせて、すべての視聴者がHeyGenによって自動生成された字幕/キャプションを通じて簡単にフォローできるようにします。
スキルのリフレッシュが必要な従業員向けに、複雑なHR手続きを簡単に理解できるステップに分解した90秒のトレーニングビデオを作成します。このプロフェッショナルでありながら親しみやすいビデオは、アップビートなインストゥルメンタル音楽に支えられ、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てられ、継続的な学習を促進するための理想的なソリューションとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenでHRビデオ作成を簡素化。
HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターは、HRプロフェッショナルが事前のビデオ編集の専門知識を必要とせずに、効果的なオンボーディングやトレーニングビデオを含むプロフェッショナルなHRビデオを簡単に作成できるようにします。さまざまなビデオテンプレートと強力なAIツールを活用して、すべてのHRニーズに対して魅力的なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenはAIアバターを通じて従業員のエンゲージメントを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ機能を活用して、パーソナライズされた魅力的なメッセージを提供し、従業員のエンゲージメントと内部コミュニケーションを改善します。この技術はまた、魅力的なリクルートメントビデオを作成し、コンテンツをよりダイナミックで記憶に残るものにします。
HeyGenはHRビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、HRビデオが雇用主のブランドを完璧に反映するように、広範なカスタマイズ機能を提供します。ブランドコントロールを通じてロゴやブランドカラーを簡単に組み込むことができ、プロフェッショナルなビデオテンプレートから始めて、オンボーディングやオフボーディングコンテンツに特定のメディアをパーソナライズできます。
HeyGenは効果的なトレーニングビデオの開発をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、自動字幕、正確なボイスオーバー生成、共同編集ツールなどの重要な機能を備えた高品質なトレーニングビデオとオンボーディングコンテンツの作成を簡素化します。これにより、明確なコミュニケーションと重要な情報の一貫した提供が保証され、従業員の継続的な発展が促進されます。