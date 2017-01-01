HRビデオジェネレーター: トレーニングとオンボーディングを簡素化

トレーニング、オンボーディング、採用のための高品質なHRビデオを簡単に制作。多様なテンプレートとシーンを活用してチームを魅了します。

新入社員向けの1分間のオンボーディングビデオを作成し、会社の方針やチームメンバーを紹介するプロフェッショナルなAIアバターをフィーチャーします。ビジュアルスタイルは清潔で親しみやすく、明確でフレンドリーなナレーションを使用して、初期の人事プロセスを効果的に簡素化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員向けに新しいソフトウェアの90秒間のトレーニングビデオを開発し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して簡潔な説明を行います。ビジュアルスタイルはステップバイステップで情報豊かにし、明確なバックグラウンドミュージックと自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
全従業員向けに45秒間の企業文化発表ビデオを制作し、従業員のエンゲージメントを高めます。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで活気に満ちたもので、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、カスタマイズされたナレーション生成でインスピレーションを与えるメッセージを届けます。
サンプルプロンプト3
潜在的な求職者をターゲットにした60秒間の採用ビデオをデザインし、会社の魅力的な職場環境を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的にし、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なストック映像を取り入れ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、魅力的なマーケティングビデオにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HRビデオジェネレーターの使い方

オンボーディング、トレーニング、内部コミュニケーションのためのプロフェッショナルで魅力的なHRビデオを簡単に作成し、従業員のエンゲージメントを高め、ワークフローを効率化します。

1
Step 1
テンプレートを選択
オンボーディングビデオやトレーニングビデオを含むHRコンテンツに特化した多様なプロフェッショナルビデオテンプレートから選びます。
2
Step 2
コンテンツを作成
テキストを追加してメッセージを作成し、当社の先進的なAIアバターがアニメーション化します。または、AIビデオ作成を使用してスクリプトから直接魅力的なコンテンツを生成します。
3
Step 3
カスタマイズを適用
会社のロゴや色などのブランドコントロールでビデオをパーソナライズします。自動字幕を追加してアクセシビリティと明確さを向上させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したHRビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、内部プラットフォームで即座に共有してワークフローを効果的に効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業文化と士気を育む

内部コミュニケーションのためのインスピレーションを与えるビデオを開発し、ポジティブな企業文化を育み、全体的な従業員の士気とつながりを高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにHRビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターとして、多様なHRビデオの制作を大幅に簡素化します。効果的なオンボーディングや魅力的なトレーニングビデオを含むその直感的なプラットフォームにより、HRプロフェッショナルは高品質なコンテンツを迅速に作成し、内部コミュニケーションと従業員のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはHRコンテンツのためにリアルなAIアバターを生成できますか？

はい、HeyGenはユーザーが多様でリアルなAIアバターを生成し、採用ビデオから企業文化の発表まで、さまざまなHRコンテンツでブランドを表現することを可能にします。これらのカスタマイズ可能なAIアバターは、ビデオコミュニケーションにプロフェッショナルで一貫した存在感をもたらします。

HeyGenを使用したHRトレーニングビデオのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenはHRトレーニングビデオのための広範なカスタマイズを提供し、コンテンツをブランドに正確に合わせることができます。既製のビデオテンプレートを利用し、ブランドコントロールを通じて会社のロゴや色を組み込み、強力なオンラインビデオエディターで全てを洗練させ、影響力のある学習体験を作り出します。

HeyGenはHRコミュニケーションのために自動字幕とナレーション生成を提供しますか？

もちろんです。HeyGenは自動字幕と高度なナレーション生成機能を提供することで、効率的なHRコミュニケーションをサポートします。テキストベースのスクリプトを直接魅力的なビデオに変換し、全ての内部メッセージにおいてアクセシビリティと明確さを確保します。