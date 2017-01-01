簡単な社員トレーニングのためのHRチュートリアルビデオメーカー

AIアバターを使ってプロフェッショナルな社員トレーニングビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを高めましょう。

新入社員向けに特別に作成された90秒のHRチュートリアルビデオを想像してください。会社の文化と基本的な価値観を温かく紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、HeyGenの魅力的なAIアバターが視聴者を案内し、明確で自信に満ちたAIのナレーションが補完します。このトレーニングビデオは、オンボーディング体験を効果的にパーソナライズすることを目的としています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
会社の休暇ポリシーの最近の更新を説明する60秒の簡潔なビデオドキュメンテーションが必要です。既存のスタッフとHRマネージャーを対象としています。ビジュアルスタイルは洗練されて情報豊かであり、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、ポリシーテキストをプロフェッショナルで権威あるトーンで消化しやすいビデオに効率的に変換します。音声の明瞭さとプロフェッショナリズムは、重要な情報が容易に理解されるために不可欠です。
サンプルプロンプト2
複雑な管理タスクを簡素化するために、HR部門のユーザー向けに、社内システムでの経費報告書の提出手順をステップバイステップで示す包括的な2分間のチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で体系的であり、理解しやすさに焦点を当て、HeyGenの落ち着いた詳細なナレーション生成に支えられています。このアプローチは、社内の効率を向上させるチュートリアルビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
外部クライアント向けに、新しいHR管理モジュールの主要機能を紹介する45秒の魅力的な顧客トレーニングビデオを作成してください。望ましいビジュアルスタイルは現代的でダイナミックであり、HeyGenの字幕/キャプション機能を使ってアニメーション化された字幕で強調された重要な情報と鮮やかなビジュアルを特徴としています。陽気なバックグラウンドトラックと親しみやすいAIの声が組み合わさり、学習体験を向上させ、クライアント教育のための効果的なAIビデオジェネレーター出力を作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HRチュートリアルビデオメーカーの使い方

AIを使って魅力的なHRチュートリアルビデオを簡単に作成し、社員トレーニングとオンボーディングプロセスを効率化します。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成する
HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用してHRチュートリアルを開始し、「トレーニングビデオメーカー」コンテンツに最適なレイアウトを選択します。
2
Step 2
AIアバターと声を選ぶ
多様な「AIアバター」から選択してHRチュートリアルを提示し、コンテンツにプロフェッショナルで魅力的な人間味を加えます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアル要素を適用する
会社の「ブランディングコントロール」を含むロゴや色を使ってビデオを簡単にカスタマイズし、すべての「ビデオドキュメンテーション」で一貫性を保ちます。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有する
最終化されたら、さまざまな形式でHRチュートリアルビデオを簡単に「エクスポート」し、「社員トレーニング」プログラムを強化するために共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なHRトピックを明確にする

複雑なHRポリシーや手続きを明確で理解しやすいチュートリアルビデオに簡素化し、社員の理解とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはトレーニングビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは強力なAIビデオエディターとして機能し、魅力的なトレーニングビデオの作成を効率化します。カスタマイズ可能なAIボイスや自動生成されたアニメーション字幕などの高度な機能を活用して、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作します。

HeyGenは社員トレーニングのためのHRチュートリアルビデオメーカーとして使用できますか？

はい、HeyGenは理想的なHRチュートリアルビデオメーカーであり、企業が社員のオンボーディングやスキル開発のためのプロフェッショナルなトレーニングビデオやビデオドキュメンテーションを作成することを可能にします。リアルなAIヒューマンアバターを活用して、一貫性のある高品質な指導を提供できます。

HeyGenはどのような機能を提供してチュートリアルビデオを迅速に作成できますか？

HeyGenは、トレーニングビデオテンプレートの包括的なライブラリを提供し、ゼロから始めることなくチュートリアルビデオを迅速に作成するのに役立ちます。また、共同作業機能により、スクリプトから最終ビデオまでの効率的なコンテンツ制作を確保します。

HeyGenのAIヒューマンアバターはビデオドキュメンテーションをどのように強化しますか？

HeyGenのリアルなAIヒューマンアバターは、ビデオドキュメンテーションに一貫性と魅力的な存在感を提供し、情報をより消化しやすくします。テキストからビデオへの生成と組み合わせることで、迅速な更新と多言語サポートが可能になり、トレーニングコンテンツが常に最新でアクセス可能であることを保証します。