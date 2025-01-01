HRトレーニングビデオメーカー: 迅速で魅力的な従業員コンテンツ
HRプロフェッショナルがカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、オンボーディングやコンプライアンスのための素晴らしいトレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員、特にL&Dマネージャー向けに、複雑なデータプライバシーポリシーを明確に説明する2分間のコンプライアンス研修ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでコーポレートなもので、明確なインフォグラフィックを取り入れ、音声は権威ある落ち着いたボイスオーバーを特徴とします。この重要なトレーニングビデオのコンテンツには、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して完全なアクセシビリティを確保してください。
既存の従業員を対象に、新しい社内ソフトウェアシステムについてのクイックリフレッシュを必要とする60秒のチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはステップバイステップでインタラクティブなもので、ハイライト効果を伴い、明確で簡潔な指示のボイスオーバーと元気なバックグラウンドミュージックを伴います。このビデオは、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して迅速に開発することで、効果的にトレーニングビデオを作成します。
HRプロフェッショナル向けに、新しい会社の福利厚生またはポリシーの更新を多様な労働力に紹介する45秒のアナウンスビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的で親しみやすく、多様なAIアバターがさまざまなリアルな設定で登場し、温かく会話的なAIボイスオーバーとポジティブなバックグラウンドミュージックを含みます。特にHeyGenのボイスオーバー生成を利用して完璧なAIボイスオーバーを作成します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはHRトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはその高度なAIビデオプラットフォームを活用して、HRトレーニングビデオの作成プロセスを変革します。HRプロフェッショナルは、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを直接スクリプトから生成し、あらゆる種類のトレーニングビデオの制作時間を大幅に短縮できます。
HeyGenは既存の学習管理システムとシームレスに統合できますか？
はい、HeyGenはさまざまなフォーマットで簡単にエクスポート可能な高品質のトレーニングビデオを作成でき、人気のある学習管理システム（LMS）とシームレスに統合できます。これにより、L&Dマネージャーがチュートリアルビデオやコンプライアンス研修を簡単に展開できます。
HeyGenはトレーニングビデオでブランドの一貫性を確保するためにどのようなカスタマイズ機能を提供しますか？
HeyGenは、会社のロゴや色を取り入れて一貫した素晴らしいビジュアルを実現するための広範なカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供します。また、AIアバターをパーソナライズし、豊富なメディアライブラリから選択して、オンボーディングシナリオやトレーニングビデオでブランドの独自のアイデンティティに合わせることができます。
HeyGenを使用してトレーニングビデオを作成する際の主な効率性の利点は何ですか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、テキストベースの編集を可能にすることで、プロフェッショナルトレーニングビデオの作成を大幅に加速します。スクリプトを迅速に完全なビデオに変換でき、チュートリアルビデオ、オンボーディングシナリオ、またはコンプライアンス研修を比類のない速度と容易さで制作することができます。