HRトレーニングビデオジェネレーター: オンボーディングとコンプライアンスを強化

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、オンボーディングからコンプライアンスまで、魅力的なHRトレーニングビデオを迅速に制作します。

新入社員向けの1分間の紹介ビデオを作成し、社員オンボーディング手続きを説明します。対象は会社の方針に不慣れな新入社員です。ビジュアルスタイルは歓迎的かつプロフェッショナルで、画面上のテキストが明確で、親しみやすいナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、オンボーディングスクリプトを迅速に魅力的なビジュアルガイドに変換します。

サンプルプロンプト1
全社員に会社のデータプライバシーポリシーを説明する90秒のコンプライアンス研修ビデオを作成し、必須の理解を確保することを目的とします。ビジュアルとオーディオスタイルは権威的で簡潔であり、重要な情報を伝えるためにプロフェッショナルなトーンを使用します。HeyGenのAIアバターを活用してコンテンツを提示し、ナレーション生成で明確で一貫した説明を行います。
サンプルプロンプト2
経理や営業などの部門別チーム向けに、新しい内部システムを使用して経費を提出する方法を示す2分間の技術研修ビデオを設計します。ビデオは指導的で詳細なビジュアルスタイルを持ち、必要に応じてステップバイステップの画面録画を使用します。字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのサポートビジュアルで明確さを高めます。
サンプルプロンプト3
L&Dチームとマネージャー向けに、リモートコラボレーションにおける新しいベストプラクティスを強調する45秒の知識共有ビデオアップデートを制作します。このビデオは魅力的でダイナミックであり、注意を引くためにクイックカットと魅力的なビジュアルを使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、リモートチーム全体で効率的な知識の普及を促進する視覚的にインパクトのあるメッセージを作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HRトレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIビデオプラットフォームで社員トレーニングを効率化します。オンボーディング、コンプライアンス、スキル開発のためのプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
トレーニングビデオスクリプトを作成
HRトレーニングコンテンツを貼り付けることから始めます。私たちのプラットフォームは、テキストを魅力的なビデオに変換し、指導資料の基盤を提供します。
2
Step 2
アバターと声を選択
HRトレーナーを表現するために、私たちの多様なAIアバターの中から選択し、トレーニングビデオの一貫性と魅力的なプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
ブランディングとカスタマイズを追加
会社のロゴや色を含むブランディングコントロールを適用し、トレーニングビデオが組織のアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
HRトレーニングビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートします。チーム全体で効率的な知識共有を促進するために、ビデオドキュメントを簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な社員開発コンテンツを開発

社員を動機づけ、スキル開発を促進し、ポジティブな職場文化を推進するために、インスパイアリングで影響力のあるAI生成ビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはHRトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオプラットフォームは、HRトレーニングビデオの作成を劇的に簡素化します。私たちの生成AIツールを使用することで、L&Dチームは社員オンボーディング、コンプライアンス研修などの高品質なビデオドキュメントを迅速に制作でき、生産時間と労力を大幅に削減します。

L&DチームはHeyGenでどのようなトレーニングビデオを作成できますか？

L&DチームはHeyGenを使用して、社員オンボーディングモジュール、詳細なコンプライアンス研修、包括的な技術研修など、幅広いトレーニングビデオを作成できます。HeyGenは、AI生成のアバターとナレーションを使用して、効率的な知識共有と素晴らしいSOPやチュートリアルの作成を可能にします。

HeyGenはビデオドキュメントやユーザーガイドの生成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なビデオドキュメントやステップバイステップのユーザーガイドを生成するための理想的なAIビデオプラットフォームです。画面録画やテキスト-to-ビデオ機能を活用して、複雑なプロセスを明確で魅力的なビジュアル指示に変換します。

HeyGenを使用して既存のテキストを魅力的なトレーニングビデオに変換することは可能ですか？

はい、HeyGenは最小限の労力でテキストを魅力的なトレーニングビデオに変換することに優れています。スクリプトを入力するだけで、AIビデオジェネレーターがAIアバターとAI生成のナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオを制作し、コンテンツ作成を迅速かつ効率的に行います。