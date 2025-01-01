新入社員のための45秒の歓迎ビデオを作成し、初日から従業員のエンゲージメントを高めることを目的としています。この社内コミュニケーション作品では、フレンドリーなAIアバターが主要なチームメンバーと会社の文化を紹介し、魅力的なボイスオーバー生成をサポートし、温かくプロフェッショナルなビジュアルスタイルとポジティブなトーンを設定するための心地よいバックグラウンドミュージックを使用します。対象は組織に参加する新しい従業員です。

