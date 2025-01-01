効率を解き放つ：究極のHRレポートビデオメーカー
HRコミュニケーションを合理化し、AIアバターを使用して複雑な情報を明確にし、従業員を魅了するダイナミックで魅力的なビデオにレポートを変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
四半期ごとのHRレポートの60秒の要約ビデオを作成し、リーダーシップチームと部門長を対象としています。プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、主要なHR指標と成果を明確でデータ駆動のビジュアルスタイルで提示し、スクリプトナレーションからの正確なテキストからビデオへの変換と、アクセシビリティのための重要な字幕/キャプションを伴い、簡潔でプロフェッショナルな音声配信を確保します。このHRビデオメーカーは、重要な情報を効率的に伝えるのに役立ちます。
新しい会社方針を説明する30秒の簡潔なビデオを制作し、全従業員に情報を提供することを目的としています。このコンプライアンスガイドは、関連するメディアライブラリ/ストックサポートを使用して文脈を提供し、明確なAIアバターを使用して方針の更新を親しみやすいトーンで伝える、シンプルで情報豊かなビジュアルスタイルを採用します。この社内コミュニケーションの更新は、複雑な情報を簡素化します。
90秒の従業員表彰スポットライトビデオを作成し、会社全体の成果を祝うことを目的としています。このインスピレーションを与える社内コミュニケーションビデオは、個人とチームの成功を祝うダイナミックなビジュアルスタイルで紹介し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、ポジティブなボイスオーバー生成を使用してインパクトのあるナラティブを提供します。HeyGenのテンプレートとシーンは、この従業員エンゲージメントの取り組みをさらに強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてHRトレーニングビデオを強化できますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと強力なクリエイティブエンジンを使用して、魅力的なトレーニングビデオを作成する力を提供します。トレーニングコンテンツを簡単に入力し、ブランド資産を使用してビデオをカスタマイズし、効果的な知識保持と企業トレーニングプログラムを実現します。
HeyGenが社内コミュニケーションに最適な理由は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートを備えた直感的なビデオエディターを提供し、従業員のエンゲージメントを高める社内コミュニケーションビデオを迅速に生成します。テキストからビデオへの機能により、重要な更新や方針の説明を簡単に共有できます。
HeyGenは私たちのブランドでHRビデオを完全にカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、ブランドコントロールを含む広範なフルカスタマイズオプションを提供し、HRビデオが会社の美学に完全に一致するようにします。アニメーションテンプレートを利用し、ブランドキット要素を追加して、洗練されたプロフェッショナルなビデオ制作を実現します。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のための高度なツールを提供していますか？
はい、HeyGenは無制限のビデオツールを提供する高度なAIビデオプラットフォームです。オンラインエディターには、テキストからビデオへの機能、自動字幕、ドラッグアンドドロップエディターが備わっており、高品質な結果を得るためのビデオ制作プロセスを簡素化します。