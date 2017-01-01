HRプロセス説明ジェネレーター：HRトレーニングを簡素化
HRトレーニング動画を効率化し、従業員のエンゲージメントを向上させます。AIボイスオーバーで迅速に明確な説明を生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員全員を対象に、会社の更新されたリモートワークポリシーを明確に説明する60秒のHRトレーニング動画を作成してください。ビデオはフレンドリーで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、歓迎のオーディオトーンを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ポリシーテキストをダイナミックなプレゼンテーションにシームレスに変換します。
トレーニング＆開発チームを対象に、内部標準作業手順書を効率的に更新する方法を示す30秒のSOPジェネレーター動画を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは指示的でステップバイステップであり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して複雑な情報を簡素化します。
HRスペシャリスト向けに、年次福利厚生登録のプロセスを説明し、重要な変更点を強調する50秒のAIパワード説明ジェネレーター動画を作成してください。ビデオはモダンでダイナミックなビジュアル美学を特徴とし、明確で簡潔なナレーションを持ち、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、重要な詳細に完璧な明瞭さと強調を確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてHRトレーニング動画やポリシー説明の作成を簡素化しますか？
HeyGenはHRマネージャーやトレーニング＆開発チームが魅力的なHRトレーニング動画や明確なHRプロセス説明を効率的に生成することを可能にします。AIパワード説明ジェネレーターを活用して、HRポリシーを明確にし、従業員のエンゲージメントを向上させるダイナミックなコンテンツを作成します。
HeyGenは説明動画のカスタマイズにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターの多様な選択肢やスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を含む、AI説明動画メーカーのニーズに応じた高度なカスタマイズを提供します。これにより、HRコンテンツが独自のブランドとして魅力的になります。
HeyGenはHR業務のために一貫性のあるプロフェッショナルな説明動画を迅速に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは豊富なテンプレートとシーンのライブラリを通じてプロフェッショナルな説明動画の作成を効率化します。これにより、ブランドとHRプロセスに一致する一貫したSOPジェネレーター動画やトレーニングマニュアルジェネレーターコンテンツを迅速に開発できます。
HeyGenはAI説明動画のアクセシビリティと明確さをどのように確保していますか？
HeyGenは統合されたAIボイスオーバーと自動字幕/キャプションを使用して、すべてのHRトレーニング動画のアクセシビリティと明確さを向上させます。これにより、重要なHRメッセージがすべての従業員に効果的に伝えられます。