人事ポリシー動画ジェネレーター：迅速に魅力的なコンプライアンス動画を作成
スクリプトからテキストを動画に変換し、従業員のオンボーディングとコンプライアンス研修を強化するために、書面の人事ポリシーを魅力的な動画コンテンツに変換します。
既存の全社員を対象とした包括的な90秒のコンプライアンス研修動画を作成してください。動画はシャープで企業的なビジュアルスタイルを持ち、法的要件のテキストから動画への説明が魅力的で、字幕/キャプションが自動生成されることで明確さとアクセスしやすさを確保します。
更新された人事ポリシーを発表する45秒のダイナミックな動画を開発し、全社スタッフを対象に従業員のエンゲージメント向上を促進します。カスタマイズ可能なテンプレートと活気あるメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、現代的で魅力的なビジュアルを作成し、メッセージが情報豊かで視覚的に刺激的であることを保証します。
特定の従業員福利厚生についての30秒の簡潔な動画説明を制作し、迅速な情報を求める従業員を対象に、効果的なAI動画生成ソリューションとして位置付けます。ビジュアルスタイルはシンプルで直接的であり、簡単なグラフィックスを使用し、マルチプラットフォーム配信のためにさまざまなアスペクト比でエクスポートする機能を備えています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは従業員のオンボーディングとコンプライアンス研修のためのAI人事動画メーカーとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、魅力的な従業員オンボーディングとコンプライアンス研修動画の作成を効率化する強力なAI人事動画メーカーです。私たちのプラットフォームを使用すると、人事チームはテキストを動的な動画コンテンツに変換でき、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを備えており、すべての従業員に一貫した明確なコミュニケーションを保証します。
HeyGenが人事コミュニケーションのための強力なAI動画ジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトを洗練された動画に簡単に変換できる強力なテキストから動画への機能を提供することで、先進的なAI動画ジェネレーターとして際立っています。幅広いAIアバターと自然なナレーション生成を備えており、プロフェッショナルな人事動画の制作を簡素化します。
HeyGenのAI動画プラットフォームを使用して作成された人事動画でブランドのカスタマイズをどのように行えますか？
多用途なAI動画プラットフォームとして、HeyGenはユーザーに広範なブランドカスタマイズオプションを提供します。会社のロゴや特定のカラーパレットを組み込み、カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、すべての人事動画が組織のブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenの動画作成ツールは、従業員のエンゲージメントを高めるために字幕を自動生成できますか？
もちろんです。HeyGenの直感的な動画作成ツールは、すべての制作コンテンツに対して正確な字幕を自動生成します。この機能は、アクセスしやすさを大幅に向上させ、多様な視聴者が人事動画を簡単にフォローできるようにすることで、従業員のエンゲージメントを促進します。